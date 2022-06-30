Не смогли прижиться. В парке Галицкого погибли пальмы

В парке Галицкого выкорчовывают пальмы. Фото: скриншот видео

Парк Галицкого остается самым любимым местом для прогулок горожан и гостей Краснодара. Его хозяин, известный предприниматель и владелец клуба «Краснодар» Сергей Галицкий, старается удивлять посетителей. Каких растений здесь только нет. Редкие для наших широт бутылочное и фиалковое деревья, королевский делоникс и баобаб. Только вот уникальная коллекция на днях, к сожалению, поредела. Рабочие выкорчевали несколько пальм. По всей видимости, даже южный Краснодар не подошел им по климату. Зимой пальмы прятали от снега и заморозков в специальные теплички, но такая забота не смогла защитить теплолюбивые растения.

- В эту зиму были сильные холода, и пальмы погибли. Обычно это видно не сразу, но части деревьев начали загнивать, поэтому решено было их убрать, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

К слову сказать, пальмы с трудом приживаются не только в Краснодаре, но и на Черноморском побережье. Надо очень постараться, чтобы эти деревья радовали глаз долгое время, например, в Анапе или Новороссийске. Даже несильный мороз и легкий зимний ветер могут быть губительными для чувствительных растений. В Краснодарском крае пальмы вольготно чувствуют себя только в Сочи, где субтропики. На этом курорте зимние удары холода им не страшны. Но там их ждут другие испытания в виде насекомых-вредителей.

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