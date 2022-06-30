Умер самый пожилой врач Федор Коваль, лечивший пациентов почти до ста лет на Кубани

Федор Данилович Коваль

В Славянске-на-Кубани Федора Даниловича Коваля знали все. Он был самым пожилым работником местного здравоохранения - в 99 лет вел прием пациентов в городской больнице. Ветеран Великой Отечественной считал своим долгом продолжать лечить людей. Профессия стала для него всем.

- Последнюю полостную операцию в хирургическом отделении больницы я сделал, когда мне уже далеко за 80 было, - рассказывал нам подполковник медслужбы в отставке.

Федор Коваль окончил фельдшерско-акушерскую школу в городе Нежине Черниговской области. После учебы он получил назначение в хирургическое отделение городской больницы. Но 22 июня 1941 года его жизнь изменилась вкорне. Украина одной из первых приняла бомбовый удар фашистов.

- Раненые стали поступать почти сразу. Моя война началась с попытки спасти мальчика без части черепа, он был жив, когда его принесли. Но помочь ему было невозможно, - вспоминал военврач.

Момент хаоса был недолгим. Гражданских врачей немедленно мобилизовали, в больнице, где работал Федор Коваль, организовали полевой госпиталь.

- Хирурги оперировали, я давал анестезию (был «наркотизатором» в терминологии тех лет). Случалось, операции шли одна за другой, по 12 часов, голодные обмороки врачей редкостью не были, - говорил он.

В 1943 году он был ранен на поле боя.

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

- Разрывная пуля в ногу попала, кость повредила, - вспоминает фронтовик. – Перевязал себя самостоятельно как мог, наложил жгут и давай ползком с линии огня выбираться. А вскоре ребята меня наши подхватили и прямиком в полковой штаб отправили.

Когда пришел в себя, снова встал за операционный стол.

Военный хирург отдал медицине больше 70 лет. За это время провел больше 30 000 операций.

Каждый год он ненадолго уходил в отпуск из родного отделения. Но по-прежнему не решался на заслуженный. Федор Данилович говорил, что настолько привык работать и, кажется, стоит только «сойти с рельсов», жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович. - Я помню себя с шести лет. Так случилось, что я много повидал в этой жизни. Еще 20-30 лет назад, после переезда на Кубань, меня уже не хотели брать на работу из-за возраста. Эти люди уже почивают в бозе, а я до сих пор в строю.

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

Так и произошло. Ветеран не дожил до столетия всего несколько месяцев.

Федор Данилович не раз становился героем публикаций в "Комсомолке". И не всегда только по доброму поводу. Несколько лет назад он пожаловался редакции, что не может получить положенную по закону санаторную путевку.

Тогда разразился грандиозный скандал. И уже спустя пару месяцев после статьи в газете Федор Данилович отправился в любимую здравницу в Ейске лечить прострелянную фашистами ногу.

Два года назад накануне профессионального праздника его преданность медицине отметили престижной премией "Призвание".

"КП" - Кубань" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Федора Даниловича!