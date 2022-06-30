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Происшествия30 июня 2022 14:20

Умер самый пожилой врач Федор Коваль, лечивший пациентов почти до ста лет на Кубани

Федор Данилович Коваль не дожил до векового юбилея несколько месяцев
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Федор Данилович Коваль

Федор Данилович Коваль

В Славянске-на-Кубани Федора Даниловича Коваля знали все. Он был самым пожилым работником местного здравоохранения - в 99 лет вел прием пациентов в городской больнице. Ветеран Великой Отечественной считал своим долгом продолжать лечить людей. Профессия стала для него всем.

- Последнюю полостную операцию в хирургическом отделении больницы я сделал, когда мне уже далеко за 80 было, - рассказывал нам подполковник медслужбы в отставке.

Федор Коваль окончил фельдшерско-акушерскую школу в городе Нежине Черниговской области. После учебы он получил назначение в хирургическое отделение городской больницы. Но 22 июня 1941 года его жизнь изменилась вкорне. Украина одной из первых приняла бомбовый удар фашистов.

- Раненые стали поступать почти сразу. Моя война началась с попытки спасти мальчика без части черепа, он был жив, когда его принесли. Но помочь ему было невозможно, - вспоминал военврач.

Момент хаоса был недолгим. Гражданских врачей немедленно мобилизовали, в больнице, где работал Федор Коваль, организовали полевой госпиталь.

- Хирурги оперировали, я давал анестезию (был «наркотизатором» в терминологии тех лет). Случалось, операции шли одна за другой, по 12 часов, голодные обмороки врачей редкостью не были, - говорил он.

В 1943 году он был ранен на поле боя.

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

- Разрывная пуля в ногу попала, кость повредила, - вспоминает фронтовик. – Перевязал себя самостоятельно как мог, наложил жгут и давай ползком с линии огня выбираться. А вскоре ребята меня наши подхватили и прямиком в полковой штаб отправили.

Когда пришел в себя, снова встал за операционный стол.

Военный хирург отдал медицине больше 70 лет. За это время провел больше 30 000 операций.

Каждый год он ненадолго уходил в отпуск из родного отделения. Но по-прежнему не решался на заслуженный. Федор Данилович говорил, что настолько привык работать и, кажется, стоит только «сойти с рельсов», жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович. - Я помню себя с шести лет. Так случилось, что я много повидал в этой жизни. Еще 20-30 лет назад, после переезда на Кубань, меня уже не хотели брать на работу из-за возраста. Эти люди уже почивают в бозе, а я до сих пор в строю.

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

Так и произошло. Ветеран не дожил до столетия всего несколько месяцев.

Федор Данилович не раз становился героем публикаций в "Комсомолке". И не всегда только по доброму поводу. Несколько лет назад он пожаловался редакции, что не может получить положенную по закону санаторную путевку.

Тогда разразился грандиозный скандал. И уже спустя пару месяцев после статьи в газете Федор Данилович отправился в любимую здравницу в Ейске лечить прострелянную фашистами ногу.

Два года назад накануне профессионального праздника его преданность медицине отметили престижной премией "Призвание".

"КП" - Кубань" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Федора Даниловича!

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