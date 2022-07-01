Лежаки стоят впритык, полотенце стелить негде. Что происходит на пляжах Анапы

На пляжах многолюдно. Фото: Максим ПЕСКОВ

Еще месяц назад пляжи Анапы были пустые. На набережной можно было встретить только местных жителей и пару-тройку туристов. Но как только открылся пляжный сезон, Анапа встретила множество любителей морского отдыха. Все отели были заполнены на 90%. А на пляжах не протолкнуться.

- Большое всего людей все равно традиционно едет сюда железнодорожным и автомобильным транспортом. Анапа среди кубанских курортов удобнее всего расположена в плане транспортной развязки, - рассказывал ранее мэр Анапы Василий Швец. - В этом году ожидаем большое количество туристов.

Правда, в начале июня не было свободного места только на прибрежной территории. А вот в море можно было заметить только два-три человека. И это связано не с тем, что вода была холодной, а из-за водорослей. Большинству неприятно плавать в Черном море с бахромой. Хотя самые отважные и не брезгливые устраивали себе спа-процедуры, обволакивая свое тело морскими водорослями. Видимо, отчаянные туристы приехали издалека и готовы были на все, чтобы искупаться в море.

Но потом неделю шли дожди. Море штормило и администрация запретила плавать. Однако с первыми лучами солнца туристы сразу же прыгали в море.

Стоит отметить, что и навязчивые зазывалы стали не такими "дотошными". Ну, почти… После того как администрация заявила о том, что будет выписывать штрафы до 5000 рублей за “доставание” туристов, местные продавцы различных услуг нашли другой способ предлагать свой товар. Теперь пляжные фотографы начали “окучивать” и донимать отдыхающих шепотом.

На сегодняшний день погода прямо-таки зовет пойти на пляж. А кристально-чистая вода манит в ней искупаться. Стаи дельфинов подплывают близко к берегу и развлекают туристов. В море осталось совсем немного водорослей, которые можно легко обойти.

Дельфины развлекают туристов. Фото: https://t.me/makovozovy

- Сегодня очень жарко и многолюдно. Но зато вода кристально чистая, в такой приятно плавать. Из моря не хочется даже вылезать, - разговаривают между собой туристы.