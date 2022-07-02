Нервная дорога к морю. В сторону Анапы растянулась многокилометровая пробка

Многокилометровая пробка в сторону моря

В Краснодарском крае наконец закончилась череда ливней и ветров, и пришла настоящая летняя погода. Полуденный зной так и шепчет - айда на морской бережок загорать! Именно с такими мыслями и направились отдыхающие в сторону моря сегодня. Однако на пути к Анапе их ожидало тотальное разочарование.

- Это просто 10 километров ада и нервов! - психовали автолюбители.

Пробка из машин на пути к морским просторам растянулась за горизонт. Всему виной ремонтные работы на дорогах.

Туристы засняли огромный дорожный затор на трассе в сторону Анапы. В Северском районе машины практически не двигаются. Автомобильная змея кажется бесконечной.

- Все вопросы к дорожникам, на трассе сужение полосы в одну сторону, - сообщили по горячей линии краевого ГИБДД.

Люди вынуждены тратить на дорогу на несколько часов больше запланированного времени. Даже кондиционеры не спасают от палящего солнца, под которым приходится стоять нагревающимся автомобилям. Отдыхающие мучаются, а дети и вовсе не могут усидеть на месте.

- Там ремонт до ноября затеяли, просто издевательство над людьми, - рассказывают водители.

Июль обещает быть жарким, а ремонтные работы завершатся не скоро. Это значит, что в ближайшее время курортникам стоит набраться терпения. Пробок на дорогах к побережью не избежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огромная пробка в сторону моря растянулась под Горячим Ключом

Водители засняли на видео колонну машин на пути к побережью (читать далее)

Как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае: маршруты местных, где не встанешь в затор

Узнали, каким образом миновать самые проблемные участки по дороге (читать далее)

Глухие пробки даже ночью: Туристы показали адские заторы на трассах Краснодарского края

«Хвост» машин растянулся на несколько километров (читать далее)