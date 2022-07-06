«Ту адскую ночь вспоминаем с болью!»: как сейчас живут герои Крымска, спасавшие людей из затопленных домов

За 10 лет жизнь героев очень сильно изменилась. Фото: из личного архива героев публикации.

С момента наводнения в Крымске прошло 10 лет. Но о той жуткой ночи, когда пришла большая вода, жители вспоминают неохотно - слишком много пережили, многого лишились. Нахлынувшая волна из грязи и веток достигала (!) семи метров. Она сносила на пути заборы, подхватывала машины, как игрушечные, смывала целые дома... Людей эвакуировали спасатели, помогали им и полицейские. Узнали, как сложилась судьба героев Крымска.

Полицейский Андрей Богус:

Вышел на пенсию и стал дедушкой

Андрей Богус, тогда еще начальник угрозыска крымского РОВД, вместе с коллегами спас от гибели десятки людей. Он вытащил из воды две семейные пары, на руках вынес из затопленного дома инвалида в коляске, снял с крыши дома семью с детьми... И это лишь малая часть тех, кому Андрей Богус в ту ночь подарил вторую жизнь, - спасенных считать не успевал. Правда, о том, как сложилась их судьба, он не знает. За 10 лет удалось встретиться лишь со Светланой Фадиной, которая была беременной в июле 2012-го. Девушка от души благодарила своего героя.

- Столько лет уже прошло, но тема эта болезненная для многих, в том числе для меня. Я рад, что смог тогда многим помочь, но ворошить прошлое и напоминать людям о той страшной ночи, не хочу, Тяжело… - вздыхает Андрей Богус. - Сейчас с супругой мы стараемся наверстать все то, что не могли во время службы. Проводим время с родными, помогаем им в доме. Живем заботами, но очень счастливы.

Андрей вместе с супругой Светланой стали пенсионерами и отметили выпускной дочери Кати. Фото: из личного архива героев публикации.

В органах Андрей Богус больше не работает - после 20 лет службы вышел на заслуженный отдых. Но без дела сидеть не смог - устроился в службу безопасности. Его супруга Светлана также вышла на пенсию.

- Старшая дочка Дарья подарила нам с супругой самое дорогое - внука! Он появился на свет в июне этого года, назвали Андреем, - улыбается герой Крымска. - Средняя дочь Настя работает, а младшая Катя окончила школу, готовится к поступлению. Все наши девочки пошли не по нашим стопам, в МВД все-таки очень тяжелая служба.

О наводнении в Крымске Андрей Богус говорить не любит - тяжело вспоминать ту страшную ночь даже спустя 10 лет.

Старлей Елена Нука (Рогозина):

Получила новое звание

В ту ночь наравне с мужчинами работала старлей полиции Крымска Елена Нука - единственная девушка. 10 лет назад она была в пешей группе, когда ей поступил звонок с просьбой помочь беременной женщине, стоявшей по пояс в воде около магазина. На место Елена отправилась вместе с напарником Денисом Митрошенко. Пока мужчина на руках нес будущую мамочку к машине своей коллеги, Елена еще успела тросом вытянуть из воды застрявшие «Жигули» с семейной парой. Уже после наводнения она вместе с волонтерами днем наводила порядки во дворах крымчан, а вечером приходила разбирать завалы в своем доме. С тех пор многое изменилось в жизни полицейского.

Младший сын Роман пошел в первый класс, а старший Николай поступает в летное. Фото: из личного архива героев публикации.

- Я вышла замуж и сменила фамилию - теперь Елена Рогозина. Через два года после наводнения у меня родился сынок Рома. Он уже пошел в первый класс, - поделилась сотрудница полиции. - А старшему моему сыну - Николаю - скоро 19 лет. Сейчас я вместе с ним в Сызрани, он поступает в летное училище!

Гордится семья и новым званием своего героя. С марта Елена - майор полиции. К слову, за отважный поступок ее наградили медалью «За спасение погибавших».

Сейчас Елена - заместитель командира роты ППС. Фото: из личного архива героев публикации.

- Награда не пылится, всегда надеваю ее на свой профессиональный праздник, - добавляет Елена. - В отделе я единственная женщина, у кого есть такая почетная награда.

КСТАТИ

Малыша, потерявшегося во время наводнения, все еще ищут

Жертвами стихии 10 лет назад стали больше сотни людей. Немало было тех, кто во время наводнения потерялся, и до сих пор числится в списк без вести пропавших. Среди них фигурирует имя Артем Давдян. Этой крохе на момент паводка было всего 3 года.

Малыш пропал вместе с отцом и дедом в ту роковую ночь, когда на город обрушилась стихия.

- Я хваталась за проплывающие мимо машины и искала глазами мужа с сыном и свекром, но их нигде не было видно. Меня крутило в бурлящем потоке, - рассказывала тогда мать ребенка Татьяна.

На момент наводнения мальчику было три года.

Чудом она выбралась на сушу и осталась жива. Ее супруга нашли мертвым в трех километрах от того места, где их подхватило потоком. Через несколько дней нашли и погибшего свекра. Не удалось отыскать лишь маленького Артема. Более того, спустя 10 лет ориентировка на малыша по-прежнему всплывает в группах поисковых отрядов. Надежда ни у родных, ни у волонтров еще не угасла.

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