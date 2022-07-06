К трагедии привел не только дождь. Что стало истинной причиной страшного наводнения в Крымске

Бедствие такого разрушительного масштаба мало кто помнит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 10 лет назад Крымск пережил одно из самых страшных наводнений в истории. От мощнейшего паводка погибли десятки людей, были разрушены тысячи домов. О трагедии, которая вызывает ужас своими последствиями, вспоминают каждый раз, когда над городом сгущаются тучи. Чтобы избежать подобных ЧП вновь, в регионе провели работу над ошибками, урок был усвоен. Однако, несмотря на ряд официальных заявлений, до сих пор в Сети обсуждают, что привело к жуткому потопу. «КП» - Кубань» рассказывает, что стало истинной причиной страшного наводнения в Крымске.

Как рассказывали очевидцы, город буквально смыла гигантская волна, которая рухнула с гор. Бушующий поток сносил стены строений, сминал машины, разрушал заборы, силой уносил тех, кто пытался спастись на крышах. Последствия этого потопа были катастрофическими. Что же привело к этому?

Главная причина наводнения – чрезвычайно высокие осадки, не наблюдавшиеся ранее за весь период наблюдений.

Хронология наводнения в Крымске в июле 2012 года.

- Уровень осадков, выпавших на район Крымска, почти в два раза превысили исторический максимум, который был зафиксирован во время наводнения 2002 года. Вероятность паводка такой силы — один раз в двести лет, - озвучивал выводы экспертов спустя две недели после трагедии Александр Фролов, который возглавлял тогда Росгидромет. - Кроме того, паводковая волна образовалась из-за рельефа района. Там две реки сливаются вместе и образуют реку Адагум, которая идет через Крымск.

При этом, как отмечал эксперт, река до Крымска зажата двумя насыпями - железнодорожной и автодорожной. Они сужают долину реки, таким образом во время потопа они сыграли роль плотины.

- Когда вода накопилась, она перелилась вниз по потоку, - объяснял Александр Фролов. - Затем вода, которая несла с собой обломки деревьев и бытовой мусор, образовала затор у железнодорожного моста. Вскоре поток уничтожил его.

Крымск погубил чрезвычайно сильный ливень. К нему добавились еще насыпи и забитые мусором русла для отвода воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уточняли в Росгидромете, страшным наводнение оказалось еще и из-за того, что пойма реки в районе Крымска была застроена, а русло замусорено и никем не расчищалось.

ВАЖНО!

Был ли все-таки сброс воды из водохранилища

В своем заключении Росгидромет опроверг также еще один слух, который активно муссировали в первые дни трагедии - сброса из Неберджаевского водохранилища не было.

- Плотина глухая, не допускает сбросов, - добавлял Александр Фролов. - Оценки показали, что это водохранилище наоборот перехватило значительную часть воды и спасло Крымск от еще более серьезных последствий. Сбросы через сливное отверстие там начались в 5 часов утра, когда паводок уже фактически закончился.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Кто и как пытался нажиться на крымской трагедии

К сожалению, не все жители Крымска восприняли прошлогоднюю стихию как трагедию. Нашлось немало людей, которые решили воспользоваться ситуацией с целью нажиться.

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