«Когда на город шла смертельная волна, смотрел телевизор». Что стало с осужденными чиновниками спустя 10 лет после наводнения в Крымске

Никто из чиновников не спешил признавать свою вину.

Ровно 10 лет назад в Крымске произошла трагедия, разделившая жизнь города на до и после. То адское наводнение застало жителей врасплох. Большая вода пришла глубокой ночью, когда люди спали. Грязевой поток с такой скоростью топил дома, что многие просто не успевали выбраться... Внезапность и масштабы паводка привели к тому, что количество погибших исчислялось не десятками. Жертвами стали 156 человек. Последствия стихии шокировали, но больше людей поражали цинизм и равнодушие тех, кто, казалось, должен был помогать.

Дома топило, а чиновники рапортовали - все под контролем

В то время как в соседнем Новороссийске и Геленджике главы попавших под «раздачу» стихии муниципалитетов вовсю били тревогу, власти Крымского района рапортовали своему начальству - ситуация под контролем. Как выяснилось уже во время судебного разбирательства, многие чинуши просто пренебрегли своими прямыми обязанностями. По сути, они не сделали ничего, чтобы обезопасить людей, не говоря уже о том, чтобы выехать и помочь землякам во время стихийного бедствия.

- С 5 июля власти Крымска получили пять штормовых предупреждений, - зачитывал содержащуюся в приговоре информацию от синоптиков судья Владимир Макаренко. - Но ни одно из них должным образом не было отработано.

Когда же председательствующий перешел к показаниям одного из фигурантов дела, экс-главы Крымского района Василия Крутько, то присутствующие в зале горожане не верили своим ушам. Как оказалось, чиновник о потопе узнал из репортажа журналистов.

- Когда на город шла смертельная волна, я смотрел телевизор, - пояснял чиновник. - После чего я вышел на улицу, увидел, что дождь усиливается, вызвал служебное авто и отправился в Нижнебаканский. Но добраться туда так и не смог — дорога в поселок оказалась под водой.

Тогда Василий Крутько поехал на находившуюся на возвышенности автозаправку. Там он пересекся со своей коллегой - Ириной Рябченко, главой Нижнебаканского. Обсудив непогоду, они разошлись и остались, что называется, на телефонах...

КОНКРЕТНО

Что стало с осужденными чиновниками спустя 10 лет

Бывшего главу Крымского района Василия Крутько признали виновным в халатности и служебном подлоге. Свою вину руководитель муниципалитета признал частично, несмотря на то, что в суде не постеснялся признаться, что во время катастрофы смотрел новости по телевизору.

Виктор Жданов (справа) вместе с Василием Крутько получили самые большие сроки.

В августе 2013 года его приговорили к 6 годам колонии-поселения. Но в заключении он пробыл ровно половину срока. Как только у него по закону появилось право на условно-досрочное освобождение, он тут же подал прошение. Оно было одобрено - в 2016-м чиновник вышел на свободу. Известно, что Василий Крутько вернулся на родину - в Темрюкский район. Несмотря на то, что до назначения в Крымске он возглавлял администрацию Курчанского сельского совета, увы, вернуться на госслужбу он не смог.

Экс-мэр Крымска Владимир Улановский на суде не признавал своей вины, заявляя, что не мог предвидеть удар стихии и разрушительные последствия, а во время паводка спасал людей. Тем не менее суд все-таки усмотрел его вину - за это приговорил его к 3,5 года колонии-поселения. Свое наказание он уже отбыл. По словам жителей Крымска, бывший мэр продолжает работать, но уже не в качестве госслужащего.

Виктор Жданов, который занимал пост заместителя руководителя управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района, отправился в колонию-поселение на 4,5 года. Его, как и других чиновников, обвинили в халатности, да еще и в покушении на мошенничество при получении выплат. Он заявил, что его дом подтопило, дабы на него выделили компенсацию. Но при проверке оказалось, что стихия его жилье обошла стороной. Сейчас Виктор Жданов на свободе. По некоторым данным, в Краснодарском крае он больше не живет.

Экс-мэр Крымска Владимира Улановского, помимо всего прочего, осудили еще и за служебный подлог.

Отбыла наказание и глава поселка Нижнебаканского Ирина Рябченко. Отметим, что эта единственная чиновница, которая искренне извинилась перед родственниками погибших, более того, она отказалась обжаловать приговор суда. Ей дали 3,5 года условно. Ирина Рябченко, по словам земляков, живет в станице Неберджаевской, а трудится в Крымске в одной из государственных организаций.

Ирина Рябченко - единственная, кто извинился перед близкими погибших.

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