«Вода чистейшая, на пляже - ни души»: Туристам показали, где лучше всего отдыхать в Анапе в разгар сезона

На самом популярном пляже в Витязево ни души. Фото: кадр из видео Юры Озаровского/youtube.com.

Жители России держат курс на юг. Вода на Черноморском побережье с каждым днем становится все теплее, местами она уже как парное молоко. Пляжи вот уже несколько недель подряд забиты. Солнечные ванны зачастую туристы принимают, стоя, потому что места для того, чтобы расположиться на песке, просто нет. Именно так сейчас выглядит прибрежная полоса на популярных курортах. Но, как оказалось, вдоволь поплавать и позагорать в одиночестве можно даже в разгар сезона. 7 июля блогер Юрий Озаровский заснял на видео пустой пляж в Анапе.

На кадрах - песчаный берег «Паралии». Именно этот пляж считается сердцем курортной жизни Витязево. Многие его любят из-за близости к центру, потому здесь всегда многолюдно. Но на видео блогера - «Паралия» пуста, слышен шум прибоя, но в воде - никого. На берегу все шезлонги убраны, зонты закрыты. Поверить в то, что это снято в Анапе в разгар сезона, довольно сложно. Что ни день, то на курорте - аншлаг, а автору ролика удалось заснять безлюдное место. Но в видео секрет все-таки был раскрыт.

- Решили встретить рассвет на море. На часах - 5 утра. Я сейчас по сути один нахожусь. Слышна музыка на заднем плане, это ребята еще не дотанцевали в клубах, - рассказывает Юрий Озаровский. - Море меня прям порадовало, такое чистое. Потрясающе! Температура воздуха сейчас 21,1 градуса, а вода - 19,7 градуса. Но это потому что утро, днем она станет гораздо теплее.

Все шезлонги сложены, зонты закрыты. Фото: кадр из видео Юры Озаровского/youtube.com.

Отметим, что за безопасность туристы во время отдыха в Анапе могут не переживать. За ними проследят умные камеры и многочисленные сотрудники полиции.

- Мы продолжаем модернизацию системы «Безопасный город» и заканчиваем установку порядка 500 новых камер в центральной части города с возможностью распознавания лиц и опасных предметов, - рассказал сайту «КП» - Кубань» мэр Анапы Василий Швец. - Сегодня в городе около 300 действующих камер, а станет 770. Под любые актуальные задачи настроить их поможет система нейроаналитики.

К слову, в будущем таких «электронных глаз» будет еще больше.

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