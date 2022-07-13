Призрачный гонщик за рулем и жидкие люди – в салоне. Художник изобразил краснодарский трамвай во время адской жары

Фото: ryzhenko.a.v

Его работы – хиты пабликов. Алексей Рыженко – главный художник кубанских соцсетей. Он пишет картины на злобу дня.

Забитая маршрутка, толпы туристов на склонах Мезмая и звезды корпоративов – это самые популярные работы мужчины. Они собрали тысячи лайков в соцсетях и стали хитами далеко за пределами Кубани.

- Многие ситуации я пропускаю через себя. Обращаю на что-то внимание, чувствую, что уже «накипает» и сразу создаю сюжет, - признавался художник в интервью сайту «КП» – Кубань». - Я рисую не как из-под конвейера. Идея приходит тогда, когда вокруг происходит нечто, что цепляет меня.

Фото: ryzhenko.a.v

Его свежая работа – краснодарский трамвай во время адской жары. Из него буквально «вытекают» люди. Они разливаются по ступенькам и земле.

- Момент, когда немного некомфортно без кондиционеров в общественном транспорте, – коротко подписал карикатуру автор.

За рулем трамвая – призрачный гонщик. Он буквально полыхает от жары, как герой популярной картины. Есть даже антигерои. Это люди в трамвае напротив, где работает кондиционер. Они изумленно смотрят на происходящее.

Фото: ryzhenko.a.v

- Постер к хоррору Краснодарский трамвай, – пишут в соцсетях пользователи.

- Лучше и не скажешь, – добавляют другие.

- Это же жизнь, – заключают третьи.

Удивительно, но Алексей Рыженко – инженер по образованию. То есть картины он пишет для души.

Фото: ryzhenko.a.v

- Еще в детстве полюбил рисование и начал этому самостоятельно учиться, - добавил художник. - Перерисовывал мультики, комиксы – все, что нравилось. А потом в итоге выбрал прием стилизации и уже не отхожу от него.

Работы автора - карикатуры на социальные темы. Они так полюбились горожанам, что украсили Главную городскую площадь. Его рисунок, посвященный 227-й годовщине Краснодара, украшал центр города.