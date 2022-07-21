Архитектурный шедевр. Как сейчас выглядит вилла Сергея Галицкого на базе «Краснодара»

Сергей Галицкий строит новый комплекс. Фото: Евгений Таранжин.

Еще в сентябре прошлого года в Адыгее появились новые грандиозные строения. Они сразу же привлекли внимание - уж слишком необычно выглядел объект. А возводить его начали на территории, где расположена тренировочная база ФК «Краснодар» «Четук». Именно здесь развернулась масштабная стройка, за которой тщательно следит Сергей Галицкий. Бизнесмен возвел в Краснодаре сразу два стадиона и огромный парк, который продолжает расширяться. Недавно закончил арену для «Краснодара-2», а теперь вот финансирует еще один крупный проект.

Первые кадры в Сети появились почти год назад. Тогда популярный фотограф Евгений Таранжин нагрянул на базу вместе со своим коптером.

- Галицкий превзошел самого себя! Это что-то совершенно новое не только для Краснодарского края, но и для России. Хотя чего говорить, вряд ли в мире есть подобный аналог. Таким апартаментам позавидовали бы даже голливудские звезды, - писали люди в соцсетях, когда увидели эффектные снимки.

С высоты стройка выглядит грандиозно. Фото: Евгений Таранжин.

И вот появились новые кадры с места стройки. Действительно, дизайн, оформление и масштабы нового строения поражают даже самые искушенные умы. Стоит сказать, раньше на территории учебно-тренировочной базы стояли не менее шикарные жилые комплексы для спортсменов.

Работы идут на суше и на воде. Фото: Евгений Таранжин.

- «Четук» практически постоянно модернизируется. Улучшается техническое оснащение и внутренняя отделка помещений, также постоянно меняется ландшафтный дизайн территории, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Но в этот раз базу ждут грандиозные изменения. Для футболистов и их семей Сергей Галицкий готовит две четырехэтажные виллы с панорамным видом на озеро.

Скорее всего, к постройкам присоединится волнообразный пирс. Фото: Евгений Таранжин.

Для чего же конкретно будут использоваться эти объекты – остается только догадываться. В пресс-службе клуба, как и год назад, не дают комментарий по этому поводу.

- Извините, на данный момент мы не владеем такой информацией, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе клуба.

О том, когда закончится стройка, пока неизвестно. Фото: Евгений Таранжин.

На новых снимках также видно, что комплекс не ограничится только береговой линией. Скорее всего, к постройкам присоединится волнообразный пирс. Так что сейчас работы идут и на суше, и на воде. Когда будет окончена стройка, пока неизвестно. Но то, что вилла станет архитектурным шедевром, ни у кого сомнений нет.