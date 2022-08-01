Глава Брюховецкого района из-за возбужденных уголовных дел досрочно ушел в отставку

Владимир Бутенко. Фото: https://vk.com/id730376572

Владимир Бутенко, в отношении которого возбуждено три уголовных дела, сложил полномочия главы Брюховецкого района. Его добровольную отставку рассмотрели и поддержали депутаты районного Совета, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

- Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен замглавы Сергей Ганжа. Конкурс по отбору кандидатур будет объявлен позже, - уточнили в администрации Брюховецкого района.

Владимир Бутенко является фигурантом трех уголовных дел. Все они в разной степени связаны с соцобеспечением сирот. По данным следствия, Бутенко допустил нарушения при закупке жилья для детей-сирот. Он расторг контракт с застройщиком, который уже вел строительство домов и приобрел квартиры на вторичном рынке по завышенной стоимости и непригодные для проживания. Это стало поводом для возбуждения двух уголовных дел о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сироты получили жилье только после вмешательства в скандал прокуратуры Краснодарского края.

Еще одно дело о халатности было возбуждено из-за прекращения законных выплат для подопечных приемных семей. Девять детей-инвалидов остались без средств. «КП» - Кубань» следила за этим конфликтом и вместе с приемными семьями добилась возобновления выплат.

В мае 2022 года все это стало поводом для суда отстранить Владимира Бутенко от должности.

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