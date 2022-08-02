Заливало Краснодар и другие районы в течение часа, однако последствия непогоды устраняют до сих пор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над территорией Кубани повисли тучи. Дело в том, что край находится в цепких объятиях фронтальных разделов циклона, которые и диктуют погоду в регионе. О том, что будет штормить, предупреждали и метеорологи, и сотрудники МЧС. Прогнозы сбылись вечером 1 августа. На столицу Кубани обрушились дожди, небо гремело.

А некоторым районам города досталось от стихии сильнее – там выпал жемчужный град. Переливающиеся льдинки были размером с перепелиное яйцо.

Градины засыпали дворы и даже побили огороды жителей. Автолюбителям, к счастью, удалось спасти машины – свои «ласточки» они защищали резиновыми ковриками и пледами.

После того как стихия потрепала Краснодар, небесная канцелярия, по всей видимости, взялась и за остальные районы края. Сильный августовский ветер не утихает на побережье Черного моря. А в Новороссийске из-за дождя на дорогах образовались реки. Лужи были настолько глубокими, что автомобили с трудом пробиралась по затопленным улицам. Местами машинам пришлось плыть.

На курортах Краснодарского края погодная обстановка лучше. Дождь там покапал, но обошлось без серьезных последствий. Однако волнение моря сейчас сильное. Потому многие пляжи закрыты. Так, например, черный флаг висит на побережье Анапы.

- В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах курорта запрещено, - предупреждают в мэрии города.

И пока в планах снимать запрет у спасателей нет. А все потому, что на юге России до конца недели сохранятся локальные дожди и грозы. Лить будет и в Анапе, и в Геленджике. Кратковременные осадки обещают и в Сочи. По прогнозам, непогода продержится до четверга, 4 августа. Затем небо возьмет небольшой перерыв.

- Осадки сделают двухдневную передышку, а в выходные вновь атакуют город-курорт, — рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Предварительно, устраивать заплывы в море без опасности для жизни туристам разрешат лишь в начале следующей недели.

При этом отметим, что непогода на температурных отметках не отразится. Похолодания, о котором так мечтают жители и гости Кубани, не будет. Воздух прогреваться будет пуще прежнего. Преобладающая дневная температура на территории края – 27-32 градуса. При этом к выходным в столице Кубани, а также в других центральных районах региона отметки могут подняться до +35 градусов. В связи с этим МЧС распространило еще одно экстренное предупреждение – по пожароопасности.

- Местами в юго-восточных и северо-западных районах края сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, - сообщают в краевом ГУ МЧС.

Жителям и туристам напоминают о том, что нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесу. А разводить костер разрешено на открытых площадках с минерализованной полосой не менее 0,5 метра. После его нужно потушить водой или засыпать песком.

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