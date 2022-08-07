Здесь был Лео. Кураторы программы восстановления леопарда на Кавказе следят за тем, как звери осваиваются в дикой природе

Отпечаток лапы Лео обнаружили кураторы программы. Фото: t.me/leopardmonitoring

Рабочий день сотрудников сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе начинается со свежих новостей о том, как чувствуют себя на воле Лео, Хоста и Лаура. Три молодых переднеазиатских леопарда были выпущены в дикую природу в начале июля. Вот уже более двух недель животные обживаются в новых для себя условиях в горах Северной Осетии.

- За время самостоятельной жизни в природе Лаура и Лео прошли не менее 57 км, а Хоста – около 47 км. Мы наблюдали за ними и выявили отличия в характере освоения нового пространства. Например, они по-разному используют особенности рельефа, - сообщили кураторы программы.

Так, Лео в основном перемещается по «верхнему ярусу» Турмонского лесного массива. Самец любит большие высоты, хотя часто спускается вниз, но лишь для того, чтобы снова забраться повыше в горы. В отличии от него самочки-сестры Хоста и Лаура зря энергию не тратят и выбирают путь по прямой и полегче.

Сотрудники регулярно контролируют животных с помощью навигаторов. Фото: t.me/barsotika

Уникальные данные о жизни леопардов вдали от человека удается получить благодаря GPS ошейникам российского производства. Время от времени специалисты и сами идут по маршрутам животных. Так удалось напасть на отпечаток лапы Лео. В том, что это «наследил» именно самец, его опекуны даже не сомневаются. У самочек лапы поменьше.

- Леопарды прекрасно справляются с испытаниями самостоятельной жизни. Все трое очень успешны в охоте. Правда, пока предпочтения и рацион у них однотипный, - по словам ученых программы восстановления леопардов, звери охотятся на легкодоступных барсуков и шакалов.

Леопарды обживаются в дикой природе. Фото: t.me/prirodovedenie_rus

Но как только животные освоятся на воле, они переключатся с легкой добычи на более крупную. Ученые ожидают, что в течение нескольких лет местные волки и медведи уже перестанут себя чувствовать хозяевами природы.

Для Северной Осетии данный выпуск – уже третий по счету. Первый состоялся в 2018 году. Но, к большому сожалению, пока еще никто из краснокнижных хищников не образовал союз и не обзавелся потомством в дикой среде.

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