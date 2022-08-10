Строительство Яблоновского моста через Кубань идет с опережением графика

Строительство Яблоновского моста через реку Кубань завершили на 60%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство Яблоновского моста через Кубань стало одним из важнейших событий в жизни местных жителей. Объект соединяет два региона - Адыгею и Краснодарский край, а также является началом федерального маршрута А-146 Краснодар-Новороссийск в направлении Черного моря. На данный момент готовность моста достигла 60%.

- На объекте возвели все семь опор будущего моста. Смонтировали три пролета мостового перехода, соорудили подходы со стороны Адыгеи, сейчас их сооружают со стороны Краснодара. Специалисты продолжают перекладывать инженерные сети, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После проверки действующего моста, его признали аварийным и непригодным для проезда грузового и общественного транспорта. «Старичок» был построен в 1954 году. И продолжает служить верой и правдой, впуская на территорию Кубани сотни легковых автомобилей ежедневно.

Что касается рейсовых автобусов, с 12 июля 2019 года схема движения по мосту была кардинально видоизменена. Теперь общественный и грузовой транспорт двигается в объезд сооружения.

Работы по строительству дублера стартовали в 2019 году. В Минтрансе Краснодарского края будущий мост признали уникальным. Протяженность перехода превысит один километр, а длина самого моста составит 478 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Круглосуточно на объекте работают около 270 человек, задействовано 35 единиц техники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», общая стоимость нового моста составит 6,5 млрд рублей. На данный момент в строительство вложено порядка 4 млрд рублей. Работы выполняются с опережением графика. Мост введут в эксплуатацию уже в 2023 году.

- Строительство нового Яблоновского моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. - Подрядные работы выполняет организация, которая ранее занималась реконструкцией Садового и Северных мостов в Краснодаре, путепровода через реку Цемес в Новороссийске.