Слишком велика в Краснодаре концентрация человечности, чтобы не рождались такие чудесные истории

Краснодар Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Краснодар, конечно, не красавец писанный. Выйдешь вечером на Красную, закрытую для прогулок, протираешь камеру о платье, а контент все равно не очень.

Не столица, да, и, слава богу, не Европа - иллюминация на месте. Тут еще, где снимала, пахло далеко не «монталями». Но у моего города есть один неоспоримый и величайший плюс: градус сочувствия, любви к ближнему, желания быть сопричастным здесь настолько высок, что я временами, как в турбулентности.

И я могу сравнить: находясь в эпицентре внимания к поддержке Донбасса, я вижу, откуда стекается помощь. И я скажу вам точно: в передовиках далеко не богатая, красивая столица нашего могучего государства. А вот Краснодар, да вся наша Кубань - она рядом, она отдает свою «десятину», она понимает, что такое «русский мир». Да, та самая Кубань, которую всегда ругали за кумовство и за «налет» Кавказа с его обычаями и ценностями.

Да, та самая Кубань с «кубаноидами» и «куркулями», много веков воюющая за границы Российской империи, в семье любого жителя которой есть герой в каждом поколении дальше третьего, теперь в лидерах по поддержке тех, кто ждал нас столько лет. Сноровистая, с менталитетом, с южным гонором. На самом глубоком генетическом уровне знающая ценность каждой пяди земли перед пустым сверкающим лоском.

Кубань умеет чувствовать фальшь и потому наши люди потянулись именно к нам, к нашим миссиям, ко всем нашим ребятам. Потому что при всем желании, наших не обманешь - у них нюх на «пух» и «перья». Им нужна суть. Та самая, настоящая. Когда твой прадед бился за этот самый русский мир, причем имея казачьи корни в том самом Запорожье, этот мир становится особенно дорог.

И самое главное: всему этому есть объяснение. Господь нас иногда - словно за руку ведет. И рождаются удивительные истории, достойные, чтобы о них писать и рассказывать.

И вот, буквально вчера произошла история, из-за которой мы не спали всю ночь. Казалось бы все просто: звонит мне один хороший человек - Екатерина Афонина, депутат краснодарской Гордумы. Спрашивает, как и в чем нам посодействовать. Мы ведь возим гуманитарку на Донбасс. Звонила по рекомендации вице-мэра Краснодара Лилианы Егоровой. В итоге Екатерина переводит приличную сумму и рассказывает о человеке, который пришел к ней на депутатский прием. У мужчины на Донбассе погиб внук из Сибири и он очень хочет теперь попасть в ЛДНР. Работать, помогать. Но не знает как и с кем. Идеально бы - встретиться с теми, с кем внук воевал. Но в это даже не верит: подразделение «закрытое», так просто не найдешь. Состояние у дедушки - даже представить сложно. Но он бодрится. И видно, что ему это правда - ну очень надо!

С дедушкой бойца созвонился наш волонтер Николай. Вечером мне пишет: " Вспоминай бригаду ребят, у которых мы были недавно. Которые нас приютили, когда нас с гуманитаркой занесло близко к фронту. К которым мы опять собираемся".

Называю.

- Так вот, - говорит Коля. - Это, конечно, удивительно, но он, этот парень, внук этого человека - из нее, из этой бригады.

Занавес. Мурашки. Ощущение, что тебя только что по-отечески погладил по голове апостол Павел, прошептав свое «каждому - по делам его».

Случайность ли то, что эта история пропитана бескорыстным добром и истинной любовью и потому мы о ней знаем? И случайно ли эта добрая развязка, в которой сплелись Сибирь и Донбасс наступила здесь, на Кубани? Случайность, что Лилиана Егорова дала Екатерине именно мой номер, ведь есть десятки фондов, организаций и теперь Екатерина - с нами и нас - помощников - больше?

Конечно, нет.

Об этом я и думала, стоя в самом центре нашего далеко не поражающего великолепием Краснодара, при этом испытывая невероятную любовь к его корявеньким улочкам центра и коробкам высоток окраин. Ибо, помните, как у Заболоцкого:

«А если это так, то что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Этим огнем и красива наша южная столица. Уж слишком велика тут концентрация человечности, чтоб в нашем городе не рождались такие чудесные истории…

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Это была уже седьмая поездка с гуманитарной миссией. В этот раз удалось собрать почти 25 тонн.

- Схема у нас уже отработанная, - рассказывает организатор гуманитарных поездок «Добро и дело» Николай Павлов. - Собираем груз со всех городов, сортируем, упаковываем, отправляем на склад в Ростов-на-Дону к нашему другу, опытному волонтеру Юре Мезинову, и оттуда он с колонной уходит в Луганск и Новоайдар. Мы едем туда, там его встречаем, фасуем и развозим по освобожденным городам и селам. В этот раз в плане у нас были Северодонецк, Лисичанск и два поселка почти на линии фронта - Золоторевка и Белогоровка (продолжение)

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В прошлый раз, едва приехав из только что зачищенного Красного Лимана в Краснодар, мы сразу же объявили сбор. В первую очередь отозвались неравнодушные предприниматели, а общественница Марина Репещук снова начала собирать медикаменты для госпиталя Горловки. Краснодарцы стали нести пакеты с едой в наши пункты приема. И когда груз перевалил за 10 тонн, мы позвонили нашему координатору Юре Мезинову в Луганске (читайте далее)