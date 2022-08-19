Следователи предъявили обвинения судье, сбежавшему с места смертельного ДТП в Краснодаре

В тот день камера зафиксировала Захарчевского. Фото из материалов дела

Следователи Центрального аппарата СК РФ предъявили обвинения бывшему судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому. Он официально стал фигурантом по уголовному делу спустя два с половиной года после смертельной аварии на одной из улиц Краснодара.

Все произошло в апреле 2020 года, когда 29-летний Данил Юханов ехал на велосипеде в аптеку. Юрий Захарчевский сбил парня и, даже не притормозив, сбежал с места ДТП. Это зафиксировали свидетели и уличные камеры видеонаблюдения. Более того, самого нарушителя тут же остановил экипаж ДПС на соседней улице. За рулем Land Cruiser сидел именно действующий судья, и даже он сам этого не отрицал.

Однако после того, как парень все-таки умер в больнице спустя восемь месяцев, в деле начали происходить странности. Вернее, дела и вовсе не было больше года. А судья продолжал ездить на работу на том самом Land Cruiser. Юрий Захарчевский не был лишен даже права управления автомобилем. Все закрутилось, когда за дело взялся опытный адвокат.

- Нам несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Юрий Захарчевский человек со статусом, правоохранители ссылались на необходимость определенных процедур согласования с Квалификационной коллегией судей, - говорит управляющий партнер АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Но даже после получения официального согласия коллег по мантии, к которому Юрий Захарчевский подготовился, подав заявление об отставке накануне заседания, фигурантом дела продолжал оставаться только его внедорожник.

- Нам понадобилось больше двух лет, чтобы обратить внимание на очевидное. В стандартной ситуации суд вынес бы уже решение по делу. У нас же судебное расследование еще впереди и борьба за справедливость далеко не окончена, - продолжает адвокат.

Тем не менее постановление о привлечении Захарчевского в качестве обвиняемого (имеется в распоряжении редакции "КП" - Кубань") подписано лично главой Следкома Бастрыкиным. Следствие по делу продолжается.

Напомним, уголовное дело по факту ДТП возникло только после публикации "Комсомолки" и решения главы Следкома передать расследование происшествия в центральный аппарат. Все то время, что Данил лежал в больнице, и после этого Юрий Захарчевский продолжал работать судьей.

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