Бывший судья так и не стал фигурантом дела о смертельном ДТП в Краснодаре

Юрий Захарчевский не отрицал, что сидел за рулем

С момента страшной аварии в Краснодаре, после которой 29-летний Данил Юханов умер в больнице, минуло больше двух лет. У погибшего велосипедиста за это время родилась и подросла дочь. Но человек, который сидел за рулем сбившего его внедорожника, до сих пор не числится даже подозреваемым в деле.

То, что обычно происходит автоматически в подобных случаях - лишение прав, привлечение в качестве фигуранта, допросы, экспертизы, - чудным образом миновало Юрия Захарчевского. Даже после того, как его уволили с поста судьи Краснодарского краевого суда и более того - разрешили возбудить уголовное дело.

- Я понятия не имею, привлечен мой подзащитный в качестве подозреваемого в деле об аварии в Краснодаре или нет, - отвечает "КП" - Кубань" по телефону адвокат Захарчевского Михаил Кудренко спустя полгода, как такое решение было принято.

Зато, кто точно осведомлен о ходе дела, так это семья умершего Данила.

- Мы постоянно направляем обращения в инстанции, справляемся о результатах расследования дела. И насколько нам известно, Юрий Захарчевский находится в прежнем статусе - свидетеля аварии, - говорит адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

К своей новой роли (если она все же будет), по мнению семьи Юхановых, Юрий Захарчевский сейчас тщательно готовится.

- Он неоднократно заявлял после того, как появилось видео аварии, что был в момент ДТП не в себе. Якобы он впервые обнаружил у себя какой-то недуг, из-за которого мог временно в тот момент потерять способность управлять автомобилем, - продолжает адвокат. - И наверняка сейчас он занят установлением нужного диагноза, чтобы избежать справедливого наказания.

Ответ на вопрос, почему в деле о смертельной аварии до сих пор нет главного подозреваемого, не получен. Пока в нем по-прежнему фигурирует только автомобиль судьи.

Напомним, в апреле 2020 года судья сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и сбежал с места аварии. Полицейские нашли его на соседней улице, но из-за особого статуса тут же отпустили. А дело спустили на тормозах.

Врачи боролись за жизнь парня еще восемь месяцев, но Данил умер. Тогда близкие начали бить во все колокола, призывая судью к ответу.

К слову, уголовное дело по факту ДТП возникло только после публикации "Комсомолки" и решения главы Следкома передать расследование происшествия в центральный аппарат. Все то время, что Данил лежал в больнице, и после этого Юрий Захарчевский продолжал работать судьей и даже не был лишен права управления автомобилем.

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