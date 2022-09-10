Евгений Петросян проходит лечебные процедуры в барокамере в санатории Сочи

Сатирик проходит лечение в санатории Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юморист Евгений Петросян вместе со своей молодой женой после отдыха в Турции решил приехать в Сочи. Однако семья на курорте вовсе не отдыхала, Евгений Петросян давал свои концерты «60 лет на эстраде». Но об отдыхе народный артист тоже не забыл.

Евгений Петросян отдыхает в одном из сочинских санаториев. Стоит отметить, что один день в лечебнице обходится сатирику от 35 тысяч рублей.

Петросян отдыхает в сочинском санатории. Фото: соцсети

76-летний Евгений Ваганович может дать фору любому молодому парню. Сатирик пристально следит за своей формой. Петросян не забывает посещать спортивный зал и постоянно проходит медицинские процедуры. Юморист в санатории отправился испробовать барокамеру.

Евгений Ваганович удобно расположился в капсуле со стеклянным окошком. Можно было подумать, что юморист собирается в космос. Окошечко очень сильно напомнило иллюминатор. А Петросян довольный помахал ручкой фотографу на прощание перед «полетом». После прилег на подушку и погрузился в крепкий сон.

Петросян опробовал барокамеру. Фото: соцсети

- Барокамера очень напоминает космическую капсулу. Поэтому, залезая туда, я кричу медсестре: «Поехали!» - шутит Евгений Ваганович в своем блоге.

А подписчики Петросяна только и делали, что восхищались юмористом: «Таких фоток ни у кого нет! Вы - первооткрыватель»; «Это же просто фото дня»; «Я реально подумал, что Вы в космос»; «Здоровья вам»; «Возвращайтесь поскорее! Нам нужны ваши шутки!»

Стоит отметить, что Алле Пугачевой тоже понравилась барокамера. Певица была настолько в восторге от эффекта, что решила купить себе личный чудо-прибор. К слову, барокамера обошлась Пугачевой в 3 млн рублей.

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