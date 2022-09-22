Бывший губернатор Кубани Александр Ткачев выплатит по 25 тысяч рублей мобилизованным в Краснодарском крае

Александр Ткачев

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал выплатить по 25 тысяч рублей мобилизованным в Краснодарском крае. Известно, что выплаты получат 300 человек.

Информацию о выплатах мобилизованным жителям региона "КП"-Кубань" подтвердили в компании "Агрокомплекс", которой владеет Ткачев.

- Всего выплаты - по 25 тысяч рублей - получат 300 человек, - рассказали в пресс-службе компании.

Всего в месяц на выплаты мобилизованным жителям Краснодарского края Александр Ткачев выделит 7,5 миллионов рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались накануне, 21 сентября.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал решение президента. Глава региона возглавляет краевую мобилизационную комиссию.

- Безусловно, поддерживаю решение нашего Президента. Со своей стороны, Краснодарский край выполнит все поставленные задачи, - написал глава региона в своем telegram-канале.

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