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Бархатный сезон в разгаре. Пока одни туристы нежатся под теплыми лучами, другие ищут приключений в горах. Первый снег на склонах Красной поляны выпал пару дней назад. Но снежные хлопья таяли на глазах. Они не успевали даже образовать сугробы. А синоптики заявили, что зима придет на Кубань по расписанию.

- В сентябре снега на юге страны не будет, предпосылок к этому нет, - уверяет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Зима придет, по предварительным наблюдениям, по графику.

Но прогнозы метеорологов не оправдались. И уже в субботу, 24 сентября, на курорте пошел снег. Причем он начался поздней ночью и усилился утром.

- Сугробы выросли на глазах, – писали очевидцы в соцсетях.

Основной удар пришелся на высоту Розу Пик – это 2320 метров над уровнем моря. Буквально за ночь здесь выросли огромные сугробы. Появляются они каждый час – снегопад на курорте не прекращается.

- Снега уже по колено, – делилась Ольга, сотрудница местного отеля.

Вместе со снегопадом на курорт пришли морозы. Они ударили ночью. Когда столбики термометров опустились до минус двух градусов. Это случилось впервые за осень.

- Ожидаем, что снег на курорте прекратится ближе к полудню, – говорят синоптики. – И возобновится ближе к вечеру.

Причем осадки спустились и ниже. Белые хлопья заметили на высоте 1600 метров. Но обошлось без сугробов. Снег таял, едва касаясь земли.

Напомним, что на курорте действует штормовое предупреждение. Ливни с грозами ожидаются на курорте в субботу, 24 сентября. Накануне в Сочи разгулялись смерчи. Несколько воронок образовались недалеко от берега. И даже напугали отдыхающих, но не вышли на берег и разрушились прямо в море.