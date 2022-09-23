Смерч напугал отдыхающих. Фото: соцсети

В Сочи резко ухудшилась погода с середины сентября. Уже несколько дней на курорте льют дожди. В некоторых районах города дороги уходили по воду из-за сильных ливней. К счастью, без особых последствий.

А в горах даже выпал первый снег. В городе уже несколько дней действует штормовое предупреждение.

Над курортом 23 сентября местные жители и туристы заметили, что в небе начала закручиваться воронка. Облака сгустились и превратились в серые тучи. А море начало бушевать и окрасилось в свинцово-серый оттенок.

Смерч не вышел на берег. Фото: соцсети

Последствия смерча в Сочи

Смерч формировался около 20 минут. Воздушный столб спустился прямо на Черное море. У основания воронки даже успели сформироваться водные каскады. Он кружил над морем несколько минут и успел напугать отдыхающих.

-Прям картина Айвазовского! Так красиво и так устрашающе одновременно, - рассказывают очевидцы.

К счастью, смерч так и не вышел на берег. А синоптики обещают до конца 24 сентября сильные ливни с грозой и градом. Также поднимется шквалистый ветер. Его порывы будут достигать до 22 м/с.

- На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Все городские службы перешли в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено.