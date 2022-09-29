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Общество29 сентября 2022 7:46

Бизнесмен Рубен Татулян решил выплачивать семьям мобилизованных из Сочи по 25 тысяч рублей

Предприниматель будет перечислять деньги каждый месяц
Ангелина НАЗАРЧУК
Рубен Татулян решил помочь своим землякам.

Рубен Татулян решил помочь своим землякам.

Маргарита Симоньян запустила флешмоб, в котором могут принять участие все неравнодушные бизнесмены и обеспеченные люди. Журналистка предложила выбрать определенное количество мобилизованных и выплачивать им сумму, которую каждый может себе позволить. К флешмобу присоединился и бизнесмен из Сочи. Президент Федерации спортивной борьбы Рубен Татулян решил помочь своим землякам.

- Рубен Татулян присоединился к моему флешмобу и будет выплачивать ежемесячно по 25 000 рублей напрямую пятидесяти семьям мобилизованных из Сочи, - сообщила в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, она сама помогает семьям, кого коснулась частичная мобилизация. Симоньян пишет в своем канале о каждом присоединившимся к флешмобу.

- Я не первый год плачу ежемесячную вторую пенсию своим подписчикам-пенсионерам, теперь буду каждый месяц платить и своим подписчикам, ушедшим на фронт, - заявила Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Кубани Александр Ткачев выплатит по 25 тысяч рублей мобилизованным в Краснодарском крае. Деньги будут поступать каждый месяц. Выплаты предусмотрены для 300 человек.

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