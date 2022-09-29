Бизнесмен Рубен Татулян решил выплачивать семьям мобилизованных из Сочи по 25 тысяч рублей

Рубен Татулян решил помочь своим землякам.

Маргарита Симоньян запустила флешмоб, в котором могут принять участие все неравнодушные бизнесмены и обеспеченные люди. Журналистка предложила выбрать определенное количество мобилизованных и выплачивать им сумму, которую каждый может себе позволить. К флешмобу присоединился и бизнесмен из Сочи. Президент Федерации спортивной борьбы Рубен Татулян решил помочь своим землякам.

- Рубен Татулян присоединился к моему флешмобу и будет выплачивать ежемесячно по 25 000 рублей напрямую пятидесяти семьям мобилизованных из Сочи, - сообщила в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, она сама помогает семьям, кого коснулась частичная мобилизация. Симоньян пишет в своем канале о каждом присоединившимся к флешмобу.

- Я не первый год плачу ежемесячную вторую пенсию своим подписчикам-пенсионерам, теперь буду каждый месяц платить и своим подписчикам, ушедшим на фронт, - заявила Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Кубани Александр Ткачев выплатит по 25 тысяч рублей мобилизованным в Краснодарском крае. Деньги будут поступать каждый месяц. Выплаты предусмотрены для 300 человек.

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