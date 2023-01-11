В доме Краснодара после падения лифта выявили ряд дефектов и нарушений

Проверки продолжаются

В доме по улице Зиповской, где два дня подряд срывался лифт, провели проверку. В мэрии сообщили, что в УК выявили нарушения.

- По результатам проверки установлено, что управляющая компания допустила нарушения соблюдения лицензионных требований при управлении домом. Пассажирский и грузовой лифты находятся в нерабочем состоянии — это нарушение постановления Госстроя РФ N170, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Кроме этого, в июле 2022 года при освидетельствовании лифтов в этом доме выявили ряд дефектов и нарушений, которые не были устранены управляющей организацией. В связи с этим управление по жилищным вопросам выдало предписание ООО «Репино» для устранения всех имеющих проблем.

Материалы проверки уже направили в госжилинспекцию для привлечения и юрлица к административной ответственности. Также продолжают на месте работать прокуроры и следователи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что восстание машин случилось в одной из многоэтажек по улице Зиповской в Краснодаре. 8 января в домовом чате жильцы опубликовали видео, как лифт упал, когда в нем спускалась девушка. А кабина резко наполнилась пылью. Экстренное торможение заняло пару секунд – в свободном падении кабина находилась этаж – с 13 по 12. Отделавшуюся испугом местную жительницу вызволяли из железного плена спасатели. После инцидента прокуратура начала проверку, подключилось и управление по жилищным вопросам города. Оказалось, что перетерся один из десяти тросов.

Позже выяснилось, что накануне, 7 января, в этом же доме случилось похожее ЧП: кабина сорвалась с пожилой женщиной. Видео оставила в соцсетях ее дочь с просьбой тщательно разобраться в ситуации пока не случилось еще одного похожего случая или хуже - трагедии.

Лифты в 25-этажном доме пока остаются закрытыми на ремонт, в чате сообщается, что жильцам пообещали запустить оборудование в течение трех дней.