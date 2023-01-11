Жильцы 25-этажного дома в Краснодаре после падения лифта ходят по лестнице пешком

Дом с "падающим" лифтом Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Дом на улице Зиповской, где на днях два раза падал лифт, входит в состав ЖК «Кубанский». 25-этажка относительно новая – ее сдали в 2018 году. Тогда покупателям квартир позиционировали жилье как бизнес-класс. Только вот прожив четыре года, жильцы так и не почувствовали комфортных условий, да и еще и развили фобию – боятся ступать ногой в кабину лифта, сразу сердце замирает.

8 января в доме упал лифт с девушкой внутри. Благо пролетел всего этаж - порвался один из десяти тросов. Но пассажирка запомнит этот случай надолго: кабина заполнилась пылью, а вызволять ее из железного плена пришлось спасателям.

Жильцы возмущены ломающимся оборудованием Фото: Сергей НАДЕЖДИН

А 7 января в этом же доме случилось похожее ЧП: кабина сорвалась с пожилой женщиной. Лифт пролетел два этажа, что пассажирка аж подпрыгнула. У пострадавшей защемило нерв, от сильных болей в спине ей назначили уколы.

- Мы платим коммуналку выше среднего по городу, но почему-то вынуждены ходить по лестнице пешком. У нас лифты бывает по несколько месяцев не работают. А тут еще эти инциденты с обрывами тросов, - возмущается девушка, объясняя ситуацию по дороге домой. – А если вдруг ребенок застрянет…

- Лифты работают? – позвонила наша спутница в домофон, интересуясь об исправности оборудования у домочадцев. Услышав отрицательный ответ, оба глубоко вдохнули и направились к аварийному входу.

На месте проводятся проверки Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Издалека дома смотрятся очень красиво: современная обшивка фасада, витражное остекление по периметру всего здания, которое переливается солнечными бликами. А вот внутри – все просто, как и во всех домах. Мраморной плитки, как в высотках премиум-класса, или зеркальных стен с вензелями там нет. Нет и большого холла, где бы жильцов встречала консьержка.

Каких-либо объявлений о ремонтных работах на дверях лифта нет. На 12 и 13 этажах, где произошло ЧП, никаких последствий не видно. Лифты до сих пор не работают.

- Мы стараемся выходить на улицу раз в день. Очень тяжело физически, - отмечает парень с 15-го этажа.

Сейчас ни грузовой, ни пассажирский лифты не работают Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Одобрительно киваем – уже с пролета 10-го этажа ощущалась одышка. Сложно представить, как приходится спускаться и подниматься жителям верхних этажей, ежедневно совершая путешествие с 25 этажа и обратно.

Сейчас на улице дежурят сотрудники управляющей компании. Они обсуждают сложившуюся ситуацию после ЧП и устраняют нарушения. Проверка показала, что УК допустила ряд дефектов и проблем. Среди них, оба неработающих лифта, которые по закону не должны простаивать. Кроме этого, летом к УК уже были претензии, которые не устранены до сих пор. Только вот какие именно, в мэрии не уточнили. Известно, что компанию оштрафуют за все казусы.

Продолжают проверки по факту ЧП с домом прокуроры и следователи. От них уставшие от незаурядных ситуаций жильцы также ждут вердикта. А пока стараются воспринимать силовые походы как пользу для организма.