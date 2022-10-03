Туристы с тремя детьми пропали в горах Сочи

Фото: ЮРПСО

В Сочи спасатели выдвинулись на поиски двух мужчин и троих детей. Туристы решили сходить в поход в район хребта Ажек. Но вторые сутки они не выходят на связь с родственниками.

Родные переживают, что что-то могло случиться с путешественниками. Возможно, они попали в западню из-за разлившихся рек, так как ночью в горах шел сильный дождь.

- Сообщение о пропаже двух мужчин и троих детей поступило в спасательный отряд в 05:40 3 октября. Женщина сообщила, что ее муж с другом и ребятишками отправились в поход. Домой туристы должны были вернуться 2 октября, но пока на связь не вышли. Так как ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, к месту выехала дежурная смена спасателей, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Добравшись до экопоселения Ажек, сотрудники МЧС выяснили, что там группа туристов не стояла. Было принято решение двигаться в сторону реки Ац, по пути следования спасатели осматривают все туристические стоянки и возможные места пребывания. Группа в МЧС не регистрировалась. Поиски продолжаются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи пропал российский певец Константин Легостаев. Его также продолжают искать. Артист пошел купаться, и больше его не видели. Последнее видео, на котором Легостаев заходит в воду, опубликовала его подруга.

По обновленной информации, спасатели нашли двух мужчин и троих детей в горах Сочи, которые два дня не выходили на связь. С ними все в порядке.

- В 10:00 спасатели вышли на связь с базой и сообщили, что туристы обнаружены, медицинская помощь никому не требуется, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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