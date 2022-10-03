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Происшествия3 октября 2022 6:53

Следком начал проверку по факту исчезновения Константина Легостаева в Сочи

46-летний артист исчез после съемок клипа
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Следком объявил в розыск артиста Константина Легостаева

Следком объявил в розыск артиста Константина Легостаева

Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева. Предварительно, артист пропал после съемок клипа «Русалка». Он ушел купаться и больше его никто не видел.

- Вечером 2 октября мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. Он направился в море и на берег не вернулся. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева неизвестно, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следком распространил ориентировку. Всех, кто видел артиста, просят сообщить по телефону 02.

- Приметы пропавшего Константина Легостаева: рост около 182 см, спортивного телосложения, - отметили следователи.

Фото: СУ СК по региону

Фото: СУ СК по региону

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Оперативные группы с полицейскими прочесывают прибрежную линию в Сочи. Ход проверки и поисково-спасательных мероприятий поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

Ранее "Комсомолка" публиковала последнее видео перед пропажей. На кадрах Легостаев в красных шортах ныряет в воду, затем ролик прерывается. Кадры в сети опубликовала подруга артиста.

По обновленным данным, российского певца Константина Легостаева нашли живым после пропажи в Сочи. Он сутки не выходил на связь, сейчас находится в следственном отделе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Популярный певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

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