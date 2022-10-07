Бывший судья, сбежавший с места смертельного ДТП в Краснодаре, просит признать себя невменяемым

В тот день камера зафиксировала Захарчевского. Фото из материалов дела

Новый поворот возник в уголовном деле о смерти 29-летнего велосипедиста в апреле 2020 года под колесами судейского Land Cruiser. Получив статус обвиняемого, бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский ходатайствует перед следствием о проведении в отношении себя психолого-психиатрической экспертизы.

- Будучи неоднократно допрошенным в качестве обвиняемого, Захарческий Ю. В. показал, что обстоятельств дорожно-транспортного происшествия не помнит, - говорится в материалах дела.

Более того, экс-судья предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Судя по эпикризу, расстройство психики имелось у Захарчевского и в день аварии, когда Данил Юханов получил смертельные травмы. Впрочем, на учете в спецбольнице он все же не состоял, как выяснило следствие. А обращался за лечением уже после того, как коллеги по мантии дали добро на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Вопрос о вменяемости Юрия Захарчевского теперь поставили перед специалистами.

- При таких обстоятельствах возникают сомнения во вменяемости обвиняемого и его способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, - говорится в постановлении следствия о назначении экспертизы.

Эксперт должен будет установить также, страдал ли Юрий Захарчевский психическим расстройством, был ли в состоянии аффекта в прошлом, а конкретно, в момент аварии в Краснодаре. Ответ на эти и другие вопросы следствия должны будут дать специалисты в Ростове.

Надо сказать, что все то время, которое, по данным медицинских карт, Юрий Захарчевский был серьезно болен, он работал судьей Краснодарского краевого суда и вел заседания. В отставку обвиняемый по делу о ДТП подал спустя почти 2 года после смертельной аварии. Юрий Захарчевский не был также лишен прав водить машину и ездил на том же черном Land Cruiser.

- Мы ставим перед экспертом также со своей стороны дополнительные вопросы. В частности, о том, что Юрий Захарчевский вел переговоры с семьей Данила Юханова уже после ДТП, пытаясь загладить свою вину. Тому есть аудиоподтверждение, и оно имеется в уголовном деле, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат семьи, управляющий партнер АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Кстати, экс-судье избрали меру пресечения. Он ограничен в передвижениях.

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