Птицы сбились вместе и парили в воздухе. Фото: скриншот видео

Необычный танец птиц поразил жителей Краснодарского края. Удивительное природное явление наблюдали в Новороссийске 21 января. В небо над городом взвилось несколько десятков скворцов, которые вместе совершали синхронные движения. Стая не распадалась, а казалось, кружила в каком-то известном только ей порыве. Сделав несколько кругов над домами птицы стремительно полетели на землю.

- Красиво как! Что-то рано в этом году к нам прилетели скворцы, - отметили очевидцы.

По-научному эти необычные птичьи движения называются мурмурацией. По одной версии, таким образом пернатые, оставшиеся на зимовку, пытаются обнаружить чужаков среди своих. Есть у биологов и другое мнение – танцы помогают отбиваться от хищников.

- Сложно сказать, что преследуют птицы, таким образом выполняя «танец». Но одно можно сказать точно - поведение всех особей животного мира обычно связано с процессом выживания, - сообщил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

В Краснодарском крае это завораживающее явление ранее фиксировали в разных районах. Совместные полеты стай снимали на видео в станице Каневской, Анастасиевской Славянского района и Анапы.