«Откровенные фото жены на сайте эскортниц, потом в гробу». Известный пластический хирург из Краснодара пожаловался на жестокую травлю

Алексей Дикарев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный пластический хирург онколог Алексей Дикарев пожаловался на беспрецедентную травлю. Ему и членам его семьи приходят сообщения разного оскорбительного содержания, вплоть до пожеланий смерти.

- Три года я и моя семья находимся под натиском криминальных атак. От имени моей жены кто-то откровенно общается с журналистами. Ее данные слили на сайты эскортниц, а близким даже приходили фото с нею в гробу, - сообщает доктор на своей странице в соцсети. - Меня оскорбляют, говоря, что я наркоман и алкоголик.

Жену Алексея Дикарева травят тоже Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для подтверждения своих слов все факты уничижительной переписки Алексей Дикарев опубликовал на своей странице.

Напомним, шесть лет назад ему удалось выиграть суд по поводу негативных отзывов о себе на сайте про медиков. Три отзыва с перечнем претензий врачу и оценкой «его недешевого» труда испортили общий вполне себе благополучный портрет. Надо сказать, в диалог с недовольными пациентами хирург на своей странице вступил только единожды, заявив о готовности «преследовать интересы пациентов». Остальные (три из 31) Алексей Дикарев комментировать не стал, а по двум из них обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к владельцу сайта.

- Занимаясь в большом количестве омолаживающей хирургией лица, скажу, что каждая третья консультация подобного профиля сопровождается опусканием мокрых глаз пациентки в пол и словами о расколе в личной или семейной жизни. Омолаживающая хирургия не возвращает и не удерживает мужчину. Мужчину удерживает уверенная в себе женщина. К сожалению, не всегда удается распознать скрытые мотивы. Недовольство выливается в конфликт, разрешить который в одностороннем порядке силами врача не всегда представляется возможным, - прокомментировал иск Алексей Дикарев.

Такие сообщения приходят ему в мессенджеры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В результате разбирательств суд постановил удалить отзывы недовольных пациенток и выплатить компенсацию врачу.

Кстати, на одной из последних операций хирург вместе с командой врачей собрал лицо 37-летнему рабочему из Ростова. Мужчина получил травму, которая буквально изуродовала его, а шансов вернуть нормальную внешность ему не давали. В Краснодаре эта спасительная операция была бесплатной для него.