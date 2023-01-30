Отца погибших при пожаре детей на Кубани арестовали за двое суток до трагедии

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

29 января в селе Курганинского района произошел пожар, в котором погибли трое детей: 5-месячные близнецы и 3-летняя девочка. 39-летняя мама и еще две девочки 7 и 12 лет попали в больницу с ожогами. По факту случившегося возбудили уголовное дело, на место для разбирательств отправили лучших следователей.

Оперативно выяснить, где находился в это время отец погибших малышей, не представлялось возможным. «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах рассказал, что папу нашли в колонии. Оказалось, что его арестовали за два дня до трагедии, поэтому его и не было дома.

- С 27 января отец детей отбывает наказание в колонии за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - пояснил собеседник.

Кроме этого, известно, что жизни матери и двух выживших девочек ничего не угрожает. Они идут на поправку, но продолжают находиться в больнице под наблюдением медиков.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что предварительной причиной пожара в доме могло стать замыкание проводки. Рассматривается версия и неосторожного обращения с огнем. В настоящее время назначены экспертизы.

Напомним, пожар в доме многодетной семьи произошел рано утром, когда дети спали. Соседи увидели языки пламени в доме, где жила многодетная семья, и сразу же вызвали пожарных. Спасатели примчались к месту за несколько минут, но, к сожалению, это не спасло малышей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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