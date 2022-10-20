Семь крестов появилось в новой части кладбища, где ранее никто похоронен не был. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

20 октября простились с многодетной семьей Ищенко, которые погибли во время крушения самолета в Ейске. Семь человек - четверо взрослых и трое детей - готовились ужинать. В этот самый момент на землю упал Су-34, после чего начался пожар, из которого выбраться живыми никто из членов большой семьи не смог.

Похороны прошли на новом кладбище города. Сразу семь могил появились на пустом участке - ранее здесь никто погребен не был.

После отпевания люди несут к могилам цветы. Фото: Виталий ТИМКИВ

Проститься с Александром, Галиной, их детьми Антоном и Натальей, а также внуками пришли сотни людей. Большинство семью не знали лично, но трагедия настолько поразила людей, что они решили приехать и поддержать убитых горем родственников.

Лично знакомы с семьей были немногие, однако их смерть шокировала всех без исключения. Фото: Виталий ТИМКИВ

Для них прощание было особенно тяжелым - не один час они провели у гробов, провожая своих близких в последний путь.

Никто не мог сдержать слез. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

После того, как на земле выросли холмики, люди подходили, чтобы возложить цветы. Десятки венков от коллег погибших и ведомств, которые участвовали в ликвидации пожара. Утонули могилы и в живых цветах - рядом с крестом положили белые лилии и красные розы.

На похоронах присутствовали сотни людей - каждый принес цветы. Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

А вот маленькие холмики утопают в плюшевых игрушках. Медведи, зайцы, чебурашка - количество их не счесть.

Тяжелее всего прощание далось близким погибших. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Они были очень дружной семьей, - вытирая слезы, сказал седой старик, что жил по соседству с Ищенко. - И даже после смерти они будут вместе...

Могилы детей усыпаны игрушками. Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

Напомним, что в обстоятельствах крушения военного бомбардировщика Су-34 сейчас разбираются следователи. А тем временем в пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске полностью снесут третий подъезд.

Отпевание проходило на кладбище. Фото: Виталий ТИМКИВ

Вениамин Кондратьев поручил главе района еще раз связаться со всеми пострадавшими. Он заявил, что на протяжении всего срока восстановления дома люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.

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