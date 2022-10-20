Семь крестов появилось в новой части кладбища, где ранее никто похоронен не был.
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
20 октября простились с многодетной семьей Ищенко, которые погибли во время крушения самолета в Ейске. Семь человек - четверо взрослых и трое детей - готовились ужинать. В этот самый момент на землю упал Су-34, после чего начался пожар, из которого выбраться живыми никто из членов большой семьи не смог.
Похороны прошли на новом кладбище города. Сразу семь могил появились на пустом участке - ранее здесь никто погребен не был.
После отпевания люди несут к могилам цветы.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Проститься с Александром, Галиной, их детьми Антоном и Натальей, а также внуками пришли сотни людей. Большинство семью не знали лично, но трагедия настолько поразила людей, что они решили приехать и поддержать убитых горем родственников.
Лично знакомы с семьей были немногие, однако их смерть шокировала всех без исключения.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Для них прощание было особенно тяжелым - не один час они провели у гробов, провожая своих близких в последний путь.
Никто не мог сдержать слез.
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
После того, как на земле выросли холмики, люди подходили, чтобы возложить цветы. Десятки венков от коллег погибших и ведомств, которые участвовали в ликвидации пожара. Утонули могилы и в живых цветах - рядом с крестом положили белые лилии и красные розы.
На похоронах присутствовали сотни людей - каждый принес цветы.
Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА
А вот маленькие холмики утопают в плюшевых игрушках. Медведи, зайцы, чебурашка - количество их не счесть.
Тяжелее всего прощание далось близким погибших.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Они были очень дружной семьей, - вытирая слезы, сказал седой старик, что жил по соседству с Ищенко. - И даже после смерти они будут вместе...
Могилы детей усыпаны игрушками.
Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА
Напомним, что в обстоятельствах крушения военного бомбардировщика Су-34 сейчас разбираются следователи. А тем временем в пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске полностью снесут третий подъезд.
Отпевание проходило на кладбище.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Вениамин Кондратьев поручил главе района еще раз связаться со всеми пострадавшими. Он заявил, что на протяжении всего срока восстановления дома люди должны иметь возможность разместиться в пунктах временного проживания с максимальным комфортом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матери погибшего во время крушения самолета в Ейске Александра Ищенко стало плохо на похоронах
Ей помогают врачи дежурившей рядом скорой помощи (подробнее)
Семь гробов завалены белыми лилиями. В Ейске проходят похороны погибшей после крушения самолета многодетной семьи
В Ейске прощаются с погибшей после крушения самолета многодетной семьей (подробнее)
Погибли сразу семь человек. Сгоревшая после крушения самолета семья в Ейске ранее пережила сильнейший пожар
При крушении военного самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек (читайте далее)
Люди прыгали из окон, одного нашли под двигателем самолета: жертвами крушения Су-34 в Ейске стали 14 человек
Собрали все детали трагедии в Ейске (читайте далее)
14-го погибшего после крушения военного самолета в Ейске нашли под его двигателем
Известно, что это мужчина, но необходима экспертиза ДНК (подробнее)
Пилоты уводили самолеты в поля и садились на воду. Вспоминаем крупные авиакатастрофы в небе над Ейском
В 1988 году в самой крупной авиакатастрофе под Ейском погибли от 24 до 32 человек (читайте далее)
В пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске полностью снесут третий подъезд
Частично разобрать придется и два других (читайте далее)