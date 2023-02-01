На Кубани задержали подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали подполковника полиции, сбившего 60-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Напомним, резонансное ДТП случилось ночью 28 января на пересечении улиц Вольной и Либкнехта в Усть-Лабинске. Водитель KIA Rio не затормозил и сбил 60-летнего мужчину, переходившего дорогу. Вместо оказания первой помощи пешеходу он скрылся с места ДТП.

Скорую вызвали очевидцы. Сбитого мужчину с травмами доставили в больницу. Впоследствии местные жители рассказали, что машину, которая сбила человека, узнали. По их словам, авто принадлежит 52-летнему замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району. После этого началось разбирательство. Следком Кубани организовал проверку. Уже изучены место происшествия и другие участки местности, назначены судебные медицинские экспертизы. В том числе устанавливалось, кто же на самом деле в тот вечер сидел за рулем иномарки.

Предположения о том, что машину вел сам владелец, подтвердились. На замначальника районного отдела полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время полицейский задержан, а его машина находится на спецстоянке.

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ход и результаты расследования находятся на контроле в краевом следственном управлении.

А тем временем в краевом МВД по факту происшествия возбуждено административное расследование по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

- В случае установления вины правоохранителя он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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