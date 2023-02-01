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Общество1 февраля 2023 12:25

На Кубани задержали подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся

На замначальника районного отдела полиции Кубани завели уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали подполковника полиции, сбившего 60-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Напомним, резонансное ДТП случилось ночью 28 января на пересечении улиц Вольной и Либкнехта в Усть-Лабинске. Водитель KIA Rio не затормозил и сбил 60-летнего мужчину, переходившего дорогу. Вместо оказания первой помощи пешеходу он скрылся с места ДТП.

Скорую вызвали очевидцы. Сбитого мужчину с травмами доставили в больницу. Впоследствии местные жители рассказали, что машину, которая сбила человека, узнали. По их словам, авто принадлежит 52-летнему замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району. После этого началось разбирательство. Следком Кубани организовал проверку. Уже изучены место происшествия и другие участки местности, назначены судебные медицинские экспертизы. В том числе устанавливалось, кто же на самом деле в тот вечер сидел за рулем иномарки.

Предположения о том, что машину вел сам владелец, подтвердились. На замначальника районного отдела полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время полицейский задержан, а его машина находится на спецстоянке.

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ход и результаты расследования находятся на контроле в краевом следственном управлении.

А тем временем в краевом МВД по факту происшествия возбуждено административное расследование по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

- В случае установления вины правоохранителя он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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Происшествия: ДТП