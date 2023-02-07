Снега по пояс. Запоздавшая зима пришла в Адыгею

Адыгею засыпало снегом. Фото: kramardmitry

Белую пелену увидели жители Адыгеи 7 февраля за своим окном. В крайний зимний месяц в республику наведалась настоящая зимняя сказка. В столице региона снег одевает деревья в белый наряд. А в горах сугробы выросли по пояс.

Детвора радуется возможности полепить снеговиков и закидать друзей снежками. Школьники поскорее ждут переменок, чтобы выбежать на улицу. А вот взрослые радуются запоздавшей зиме чуть меньше. В соцсетях пользователи разделились на два клана. Одни уже вовсю ждут весну.

- И зачем этот снег? Уже хочется тепла поскорее, сменить зимние куртки на футболки, - пишут в соцсетях местные жители.

Когда шагаешь, слышен хруст снега под ногами Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

Но другие, как и дети, наслаждаются падающими снежинками. Жители республики выкладывают фото и видео утопающего в снегу региона. И сами не прочь отправиться вместе с детьми на улицу. Вокруг тишина и только хруст снега.

В горах республики снега выпало до пояса. Фото: kramardmitry

По данным адыгейского гидрометцентра, на равнине в республике высота снега достигла 8-10 сантиметров. В предгорьях этот показатель гораздо выше. Там снега выпало от 17 до 47 сантиметров! Самое время отправится в Лаго-Наки, где просторы укрыты белоснежным одеялом.

Снег одел деревья в белые наряды. Фото: https://t.me/koshehablskyi_raion

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зимняя сказка сохранится в Адыгее до 9 февраля. После чего морозы усилятся до -13..14 градусов, но без осадков. К выходным столбики термометров пойдут вверх и достигнут нуля.

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