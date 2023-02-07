«Протокол о найденной девочке в серой шапочке написан моей рукой». В тайне удочерения ребенка из Краснодара в США появилась первая важная зацепка

Катя выросла в США Фото: Личный Архив

В запутанной истории американки русского происхождения Кейт Хайс (или Кати Ивановой, как ее нарекли в кубанском детдоме более 30 лет назад) появился важный свидетель. В апреле 1992 года маленькую девочку, чей возраст точно так и не удалось определить, нашли на улице 40 лет Победы, 43. А позже в квартире, где она предположительно жила, - женский труп. Но матерью эта женщина девочке не была. Всю эту информацию и даже детали одежды ребенка Катя - Кейт нашла в милицейском протоколе. Рукописный документ на русском языке бережно хранили ее приемные родители в США. А нам кажется, что в нем есть даже материнское участие краснодарского инспектора по делам несовершеннолетних в дальнейшей судьбе девочки. "КП"-Кубань" удалось найти ветерана МВД Людмилу Артеменко, составившую тот самый протокол 30-летней давности.

- Да, протокол написан моей рукой. Это было сложнейшее время. Не знаю, застали ли вы его в сознательном возрасте. Но это был момент краха страны, 1992 год. Тогда немало было детей, брошенных на произвол судьбы, - рассказала она "КП"-Кубань". - Детские дома не пустовали.

Она узнала свой почерк на протоколе, где описывает двухлетнюю Катю: "...28.02.1992 года в 18.30 был обнаружен ребенок женского пола. Она была одета в красное пальто в клеточку, серенькую шапочку с белой отделкой, серые колготки, темно-синие полусапожки, зимние... ". Ласкательные суффиксы в описании одежды ребенка в этом обычно скупом на эмоции служебном документе - вся трагедия Кейт.

- Передай это женщине, что я бесконечно благодарна ей за подаренную жизнь, - говорит Кейт . Любую информацию о своем прошлом она возводит в превосходную степень, правда, на английском языке. Родного русского она не помнит.

Такой протокол нашелся недавно

К сожалению, Людмила Артеменко помнит о Кате мало. Только то, что передала тогда ее в руки врачей в Краснодаре. Медицинское обследование было обязательным условием отправки в детдом.

- Я очень хочу с ней пообщаться и тоже хочу помочь, - продолжает Людмила.

К слову, Катю помнят и бывшие работники детдома в Афипском.

- Ее привезли к нам из Краснодара. Но деталей я не знаю, тогда такая разруха была в стране, все работало по инерции, - говорит «Комсомолке» Елена Райдина. - Была обычной девочкой, но с небольшой задержкой развития. ЗПР — есть такой диагноз. Обычно его ставят детям из неблагополучных детей.

Милиционер на пенсии Людмила Артеменко тоже предположила, что девочку бросила мать-пьянчуга.

- Это сама распространенная причина была попадания детей к нам, - сказала она "КП"-Кубань".

Но Кейт готова узнать даже такую правду о своем происхождении, только бы распутать весь этот клубок тайн.

"КП"-Кубань" просит всех, кому что-либо известно об этой истории, связаться с нами по адресу электронной почты evgeniya.ostraya@phkp.ru. Или по телефону редакции 8(861)992-7-992. Нам можно написать в Телеграм @kp_kuban_bot.

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