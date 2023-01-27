Детей продавали в США? Выяснились шокирующие подробности удочерения американки, в два года найденной на улице в Краснодаре

Кейт Фото: Личный Архив

"КП"-Кубань продолжает поиски родных в Краснодаре 34-летней Кейт Хайс из США. Ребенком в 1995 году ее удочерила супружеская пара из Сан-Франциско. Жизнь русской девочки сложилась вполне благополучно, родители даже не стали настаивать на смене ее славянского имени. Для русскоговорящих она - Катя. Шатенка с голубыми глазами вышла замуж по любви и родила двоих сыновей. Но когда сама стала мамой, внезапно заболела идеей найти свои корни в Краснодаре.

Такой протокол нашелся недавно

Тем более ее биография, действительно, звучит как детектив: Катю (впрочем, имя, фамилию и даже родителей в свидетельстве ей придумали в детдоме) нашли на улице в апреле 1992 года.

- 24.04.1992 года в18.30 был обнаружен ребенок женского пола в возрасте двух лет (не 3, как ранее предполагала Кейт), была одета в красное пальто в клеточку, серенькую шапочку с белой отделкой, серые колготки, темно-синие полусапожки, зимние, - гласит протокол. - В связи с тем, что ребенок находится в беспомощном состоянии, постановила направить ее в детскую инфекционную больницу для решения вопроса.

И вся ее история - в этих протоколах. Еще один гласит, что хозяин квартиры, где жила девочка, умер. Если верить бумаге образца 1992 года, это 9-этажка по улице 40 лет Победы, 43. Составила оба протокола инспектор по делам несовершеннолетних Людмила Артеменко.

Вся биография Кати - в документах

Но данных о подобном происшествии в те годы в ГУ МВД по Краснодарскому краю не нашли. Впрочем, это было сложное время для страны, где даже такой структуры, как полиция, еще не существовало.

Но история Кейт - не выдумка. Это позволяет понять еще один документ - медицинская справка для ее приемных родителей, датированная годом удочерения Катя Ивановой в США. В ней сказано, что ребенок здоров. Но приписка на английском языке от некой Натальи звучит больше как реклама ребенку, нежели как характеристика. Она обращается к Пану и Стиву, но адресует письмо Брайану (приемного отца Кейт зовут так).

Еще одно важное свидетельство, которое дает понимание, что все - не выдумка

- Катя Иванова, которая им понравилась, абсолютно здоровый и нормальный ребенок. Она очаровательная и милая девочка. И передайте, пожалуйста Норманнам, что если им понравился мальчик Аким на видео, ему скоро будет 5 лет и мы сможем сделать оплату, как Брайану, - говорится в письме (имеется в распоряжении редакции).

Кто кому платил и за что в этой истории, пока еще одна тайна. И ее тоже предстоит выяснить.

В этом доме американка Катя когда-то жила в Краснодаре Фото: Евгения ОСТРАЯ

Но после публикации об американке Кейт Хайс, в "КП"-Кубань" обратились еще двое граждан США с просьбой помочь им найти родных в Краснодаре. Причем, все они были вывезены из Краснодара в 1995-96 годах. Не значит ли это, что усыновление детей-сирот в эти годы было поставлено на поток?!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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