«Откачиваем, лечим и поддерживаем»: Реаниматолог из Краснодара рассказал о спасении пострадавших людей после землетрясения в Турции

Алексей Завальский справа. Фото из личного архива

40-летний Алексей Завальский – врач-реаниматолог из Краснодара, он работает в детской клинической больнице. Доктор постоянно появляется там, где нужна помощь. Когда случилась беда в Турции, под завалами после землетрясения оказались десятки тысяч людей, медик, не раздумывая, стал в первых рядах на командировку.

- Для меня это сильный боевой опыт. Я был ранее на ЧС в Керчи, страх был сильный, но главное было справиться, в первую очередь, с самим собой. В Турции теперь мне ничего не страшно. Трудно описать всю трагедию, которую здесь вижу. Кахраманмараш – когда-то живописный город, превратился в мертвый, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей.

В Турции Завальский уже четвертый день. Он стал одним из лучших медиков, которых отправили вместе с МЧС в место катастрофы. За это время он вместе с коллегами уже успел помочь сотням людей разной национальности.

- В Турции с 8 февраля, приехали с ЦентроСпасом и МЧС. Большинство не говорят по-русски, есть волонтеры-переводчики, которые содействуют. Главное – как можно скорее оказать помощь и спасти как можно больше людей. Находимся в палаточном госпитале. Пациенты поступают с разной степенью тяжести – кого-то приводим в чувства после обморока, кого-то откачиваем, кому-то нужна просто поддержка моральная. Много поступает детей с температурой, пострадавшие с травмами, один дедушка был с инфарктом. Наша задача преимущественно экстренной помощи, - говорит доктор.

Фото из личного архива

Работу осложняет постоянное движение земли, наводит тревогу. Землетрясения в юго-восточной Турции происходят по несколько раз в день, последние из них – магнитудой от 4 до 4,6. Приходится принимать пациентов и по ночам в развернутом госпитале, а температуры в темное время суток минусовые.

Врач акцентировал, что самую трудную работу делают сотрудники их ЦентроСпаса, они работают на завалах, рискуя жизнями.

Медик заявил, что будет находиться в зоне катастрофы, сколько потребуется. Алексея Владимировича морально поддерживает не только жена и маленькая дочка, но и весь Краснодарский край.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Алексей Завальский пишет картины и продает их, а вырученные деньги перечисляет тяжело больным детям.

В пандемию коронавируса доктор вместо отпуска провел время в Москве, он помогал коллегам в самый пик распространения вируса, когда поступающих в больницу больных каждый день переваливало за тысячу.

Завальский два года назад стал лауреатом премии «Настоящие люди» от радио «Комсомольская правда».