Спасенная орлица из зоотюрьмы в Сочи обживается на новом месте

Спасенная орлица Арса привыкает к новому месту. Фото: https://t.me/sochigeograf

Сафари-парк в Сочи стал настоящим зоопарком-тюрьмой. Птицы и звери оказались брошены на произвол судьбы. Часть из них погибла от голода, часть сбежала, а кто-то стал едой для зверя в соседнем вольере. На помощь беззащитным животным вызвались сотрудники Географического сообщества.

Среди питомцев, которые остались долгое время в полупустых холодных вольерах были и те, которые занесены в Красную книгу. Среди них степные среднеазиатские лисы, носухи, филин, императорский орел-могильник и два орлана белохвостых. Сейчас они обживаются на новом месте.

Одной из пострадавших обитательниц зоотюрьмы стала орлица по имени Арса. Как и остальные животные, находившиеся в сафари-парке, она долгое время оставалась на холоде и не получала должного ухода.

Когда Арсу только перевезли сотрудники Географического сообщества, она испытывала сильный стресс. На протяжении трех дней гордая птица отказывалась от приема пищи.

К счастью, орлица адаптировалась на новом месте. Благодаря правильным условиям содержания, к ней снова вернулся аппетит.

Местные жители и активисты оказывают помощь спасенным животным, перечисляя средства на еду и сено. Звери постепенно осваиваются и приходят в нормальное состояние. На видео спасенная Арса получает королевский завтрак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюрьма для животных: Что происходит в сафари-парке Сочи, где от голода сбежали и умерли питомцы

В Сочи спасли более 30 зверей и птиц, умирающих в сафари-парке (читать далее)

Дикобраз сбежал, а мини-пигов зарезали. В Сочи активисты спасают животных из заброшенного сафари-парка

Прокуратура Сочи взяла на контроль ситуацию с животными в сафари-парке (читать далее)

Медведя из зоотюрьмы в Сочи перевозят на новое место

Специалисты погрузили и вывезли медвежьи вольеры в район скального участка (читать далее)