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1 ноября 2022 12:02

6 лет со дня крушения вертолета в Адлере: пилот до сих пор отрицает вину, несмотря на приговор, а пострадавшие ждут компенсации

В Сочи шесть лет назад вертолет с туристами на борту рухнул на жилой дом
Евгения СОРОКА
Пилот до сих пор не признают свою вину.

Пилот до сих пор не признают свою вину.

Эта авиакатастрофа случилась 1 ноября 2016-го. Вертолет с людьми упал на частный дом на улице Цимлянской в Адлер. На борту были молодые люди из Москвы. Тогда они летали на экскурсию. Как оказалось, компания отдыхала в Сочи и отмечала день рождения своей подруги. Несколько дней они собирались на вертолетную прогулку. Но она откладывалась из-за непогоды. И только накануне возвращения в Москву, 1 ноября, состоялась, но, увы, закончилась трагично...

Воздушное судно уже заходило на посадку. Но в какой-то момент вертолет теряет управление, накреняется и падает - прямо во двор частного дома.

Фото с места крушения вертолета.

Фото с места крушения вертолета.

Мария Клименкова и Александр Храпун погибли, остальные их друзья чудом выжили, хотя и получили серьезные травмы.

На фото Мария Клименкова и Александр Храпун - оба они погибли.

На фото Мария Клименкова и Александр Храпун - оба они погибли.

Анна Штеклейн сумела вернуться к прежней жизни. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника. Но врачи сумели поставить ее на ноги.

До трагедии Анна работала в различных строительных компаниях - она обучалась на специальности "Международный бизнес и деловое администрирование" в МГИМО. Но после крушения вертолета жизнь девушки круто изменилась. Сегодня Анна - астролог, психолог.

Анна занимается астрологией и психологией.

Анна занимается астрологией и психологией.

- Я начала изучать различные инструменты самопознания, которые помогли бы мне найти ответ на вопрос - для чего я осталась жива, чем я могу помочь, - рассказывала в одном из интервью девушка. - Я увлеклась астрологией, и благодаря накопленным за многие годы знаниям теперь стараюсь вдохновлять людей.

Иван Вишняков во время авиакатастрофы повредил спинной мозг. Из-за этого он больше не может ходить - сейчас он передвигается на инвалидном кресле.

Иван после крушения вертолета больше не может ходить.

Иван после крушения вертолета больше не может ходить.

Анастасия Энгельгардт в тот роковой день получила перелом позвоночника. У нее насчитали девять сломанных ребер.

- Мне сделали фиксацию позвоночника. Благодаря этому после долгой реабилитации мне удалось встать и научиться заново ходить, - рассказывала kp.ru Анастасия. - Но это не мешает продолжать работать, отдыхать - не мешает жить.

Анастасия занимается благотворительностью и наслаждается материнством.

Анастасия занимается благотворительностью и наслаждается материнством.

После авиакатастрофы девушка организовала свой благотворительный фонд «Во благо», который нацелен на поддержку молодых онкологов. Организация оплачивает им образовательные гранты. А еще Анастасия впервые стала мамой, у нее двое малышей.

Татьяна Литвинова во время авиакатастрофы выжила благодаря случайности - она была в гостях. Именно во двор к женщине рухнул вертолет - она потеряла машину и часть дома. Практически все семье пришлось восстанавливать за свой счет. Компенсацию они получили лишь частично - представители авиакомпании еще до суда выплатили 180 тысяч рублей за авто. Остальная сумма осталась лишь на словах.

Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.

Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.

Стоит сказать, что разбирательства в этом ЧП длились пять лет. Основная версия в начале расследования была - неисправное техническое состояние вертолета. Но в итоге суд постановил - виноват пилот. Согласно приговору, летчик совершил энергичный маневр. Из-за этого машина стала неуправляемой.

Компания друзей за день до трагедии. Это последнее фото, где молодые люди собрались вместе.

Компания друзей за день до трагедии. Это последнее фото, где молодые люди собрались вместе.

Ему назначили 5 лет колонии-поселения. А еще он должен был заплатить пострадавшим. Сумма компенсации - 3,5 миллиона рублей. Правда, решение суда он почти сразу же обжаловал, уверяя, что его вины в случившемся нет.

Как удалось узнать kp.ru, защита пилота в суде настаивали - доказательств, свидетельствующих о виновности мужчины, нет, обвинение является надуманным и не конкретизированным. Кроме того, адвокаты пилота усомнились в квалификации эксперта. Что же касается исковых требований, то пилот уверял - они уже удовлетворены, так как еще до подачи исков страховой компанией выплачено возмещение морального вреда истцам, а трех летний срок исковой давности уже истек.

В то же время, адвокаты пострадавших просили ужесточить наказание для пилота, приговорив его к лишению свободы на шесть лет. Но суд посчитал приговор справедливым, потому оставил его без изменений.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет

Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)

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В сознание пришла 25-летняя Анна Штеклейн.

- Последнее, что я помню, это то, как мы взлетели, я начала снимать Сочина телефон. О том, как мы упали, как меня вытащили, не помню. Очнулась уже в больнице (читайте далее)

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Росавиация о рухнувшем в Сочи вертолете: «Коммерческие полеты - незаконны»

Обстоятельства произошедшей в Сочи трагедии сейчас выясняют специалисты. Напомним, средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии.

- Предварительные обстоятельства авиационного происшествия указывают на то, что командир вертолета мог осуществлять коммерческую деятельность по предоставлению экскурсионных полетов, то есть предоставлять платную услугу (читайте далее)

СочиПроисшествия: ЧП