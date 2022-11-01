6 лет со дня крушения вертолета в Адлере: пилот до сих пор отрицает вину, несмотря на приговор, а пострадавшие ждут компенсации

Пилот до сих пор не признают свою вину.

Эта авиакатастрофа случилась 1 ноября 2016-го. Вертолет с людьми упал на частный дом на улице Цимлянской в Адлер. На борту были молодые люди из Москвы. Тогда они летали на экскурсию. Как оказалось, компания отдыхала в Сочи и отмечала день рождения своей подруги. Несколько дней они собирались на вертолетную прогулку. Но она откладывалась из-за непогоды. И только накануне возвращения в Москву, 1 ноября, состоялась, но, увы, закончилась трагично...

Воздушное судно уже заходило на посадку. Но в какой-то момент вертолет теряет управление, накреняется и падает - прямо во двор частного дома.

Фото с места крушения вертолета.

Мария Клименкова и Александр Храпун погибли, остальные их друзья чудом выжили, хотя и получили серьезные травмы.

На фото Мария Клименкова и Александр Храпун - оба они погибли.

Анна Штеклейн сумела вернуться к прежней жизни. У девушки был перелом голени, ушиб позвоночника. Но врачи сумели поставить ее на ноги.

До трагедии Анна работала в различных строительных компаниях - она обучалась на специальности "Международный бизнес и деловое администрирование" в МГИМО. Но после крушения вертолета жизнь девушки круто изменилась. Сегодня Анна - астролог, психолог.

Анна занимается астрологией и психологией.

- Я начала изучать различные инструменты самопознания, которые помогли бы мне найти ответ на вопрос - для чего я осталась жива, чем я могу помочь, - рассказывала в одном из интервью девушка. - Я увлеклась астрологией, и благодаря накопленным за многие годы знаниям теперь стараюсь вдохновлять людей.

Иван Вишняков во время авиакатастрофы повредил спинной мозг. Из-за этого он больше не может ходить - сейчас он передвигается на инвалидном кресле.

Иван после крушения вертолета больше не может ходить.

Анастасия Энгельгардт в тот роковой день получила перелом позвоночника. У нее насчитали девять сломанных ребер.

- Мне сделали фиксацию позвоночника. Благодаря этому после долгой реабилитации мне удалось встать и научиться заново ходить, - рассказывала kp.ru Анастасия. - Но это не мешает продолжать работать, отдыхать - не мешает жить.

Анастасия занимается благотворительностью и наслаждается материнством.

После авиакатастрофы девушка организовала свой благотворительный фонд «Во благо», который нацелен на поддержку молодых онкологов. Организация оплачивает им образовательные гранты. А еще Анастасия впервые стала мамой, у нее двое малышей.

Татьяна Литвинова во время авиакатастрофы выжила благодаря случайности - она была в гостях. Именно во двор к женщине рухнул вертолет - она потеряла машину и часть дома. Практически все семье пришлось восстанавливать за свой счет. Компенсацию они получили лишь частично - представители авиакомпании еще до суда выплатили 180 тысяч рублей за авто. Остальная сумма осталась лишь на словах.

Пострадавшая семья Литвиновых получила лишь часть компенсации.

Стоит сказать, что разбирательства в этом ЧП длились пять лет. Основная версия в начале расследования была - неисправное техническое состояние вертолета. Но в итоге суд постановил - виноват пилот. Согласно приговору, летчик совершил энергичный маневр. Из-за этого машина стала неуправляемой.

Компания друзей за день до трагедии. Это последнее фото, где молодые люди собрались вместе.

Ему назначили 5 лет колонии-поселения. А еще он должен был заплатить пострадавшим. Сумма компенсации - 3,5 миллиона рублей. Правда, решение суда он почти сразу же обжаловал, уверяя, что его вины в случившемся нет.

Как удалось узнать kp.ru, защита пилота в суде настаивали - доказательств, свидетельствующих о виновности мужчины, нет, обвинение является надуманным и не конкретизированным. Кроме того, адвокаты пилота усомнились в квалификации эксперта. Что же касается исковых требований, то пилот уверял - они уже удовлетворены, так как еще до подачи исков страховой компанией выплачено возмещение морального вреда истцам, а трех летний срок исковой давности уже истек.

В то же время, адвокаты пострадавших просили ужесточить наказание для пилота, приговорив его к лишению свободы на шесть лет. Но суд посчитал приговор справедливым, потому оставил его без изменений.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Сочи на дом упал экскурсионный вертолет

Во вторник, 1 ноября, в 13:55 в совхозе «Россия» Адлера упал вертолет. Средь бела дня вертолет АS-350B3 предприятия «Ельцовка» рухнул прямо на частный сектор в районе Имеритинской низменности как раз неподалеку от Олимпийского парка. Машина заходила на посадку в ближайшей бухте, возвращаясь с обзорной экскурсии (подробности)

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В сознание пришла 25-летняя Анна Штеклейн.

- Последнее, что я помню, это то, как мы взлетели, я начала снимать Сочина телефон. О том, как мы упали, как меня вытащили, не помню. Очнулась уже в больнице (читайте далее)

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