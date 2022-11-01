Выжившего после крушения Су-34 в Ейске кота нашли спустя 15 дней после ЧП

Кошка Мика две недели провела в многоэтажке, рядом с которой рухнул самолет Фото: t.me/BublikRomanEisk

Добрые новости не заканчиваются. В Ейске спасли еще одну кошку, которая две недели находилась в квартире подъезда, который разрушил самолет. Напомним, трагедия произошла 17 октября. Во дворе многоэтажного дома по улице Коммунистической упал и загорелся бомбардировщик Су-34. Во время крушения он задел девятиэтажку по касательной. Огонь сразу перекинулся на многоквартирный дом – место происшествия моментально заволокло дымом.

Испуганные жители начали спасаться и выбегать на улицу. Кто-то в панике забывал взять даже документы, а кто-то - успевал забрать из квартир домашних питомцев. Но многие из них, испугавшись, вырывались из рук и убегали. Но, к счастью, трусишек удается найти.

Так, одного из пушистых обнаружили спасатели, которые продолжают вести работы в разрушенном подъезде. В одной из квартир, что ниже пятого этажа, они увидели кошку. Трехцветный пушистик забился в комнате со дня трагедии. Уж как ему удалось выжить все это время, не ясно. Но животное вытащили из жилища.

Как оказалась, это кошка по кличке Мика.

- Наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября! Кошка напугана, но чувствует себя отлично, - рассказал о ее состоянии глава Ейского района Роман Бублик.

Более того, как удалось узнать kp.ru, хозяева уже нашлись. Они живы. Услышав, что нашлась любимица, семья поспешила забрать ее. Сейчас Мика в теплых объятиях владельцев восстанавливает силы.

Кстати, спустя шесть дней после ЧП, 22 октября, спасателям удалось найти рыжего кота Яшу. Животное спряталось в четвертом подъезде, забившись в угол почти под крышей дома. Пушистик сторонился нашедших его людей. Но, увидев хозяйку, бросился к ней в объятия.

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