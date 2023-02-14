Снежный шторм и град обрушились на Краснодарский край

По прогнозам синоптиков, погода успокоиться лишь к концу недели. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодарском крае продолжается снежное ненастье. По словам синоптиков, это самая мощная с начала зимы метель. Накануне замело Краснодар. Побелел и Сочи. В горах же за сутки, по данным метеорологов, выпало около трети месячного объема влаги. Но на этом погода не успокоилась.

Сочи побелел на глазах. Фото: Олег УМАРОВ

- Вторжение активного североатлантического циклона принесет сильные осадки. На Кубани местами может выпасть более четверти месячного объема влаги! - предупреждают в центре погоды «Фобос». - Почти везде в этой зоне снегопады будут переходить в дожди. Кроме того, из-за резких контрастов давления на периферии циклона станет усиливаться ветер.

Прогнозы синоптиков сбываются. Сочи вновь стало заметать.

В районе Волконки трассу пришлось перекрыть - движение там ограничили из-за упавшего дерева. К счастью, пострадавших нет.

На трассу рухнуло дерево.

В Анапе тем временем валил град. Сами ледяные снаряды были мелкими. По словам местных жителей, продолжалась непогода недолго, при этом после заметно похолодало. На море наблюдается шторм.

Ливень начался и в Краснодаре. Но уже спустя полчаса капли превратились в снежинки. Землю они толком покрыть не успели. Снег идет мокрый. Тем не менее МЧС экстренно разослало смс-сообщения жителям города о непогоде.

- 14 и 15 февраля в Краснодаре ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - предупреждают спасатели.

За 24 часа, по данным синоптиков, выпадет около четверти месячного объема влаги. А ветер в порывах может усиливаться до 19 метров в секунду.

Кроме того, непогоду ждут и в Сочи. На курорте, по прогнозам, ожидаются сильный снег, ветер и гололед. В связи с непогодой спасатели не рекомендуют выходить в горы и парковать автомобили под рекламными щитам и деревьями. В Туапсинском районе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.

- В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс, - уточняют в госавтоинспекции Краснодарского края. - О введенных ограничениях водителей информируют в поселке Шепси Туапсинского района.

Что касается температуры, то в крае заметно похолодает. Уже сейчас отметки на столбиках термометров пошли вниз. К четвергу, 16 февраля, похолодает до нуля, что на 5° ниже нормы.

- 16-го числа ждем стабилизацию, но она будет кратковременной. К выходным прогнозируем новую порцию осадков и ветра, - добавляет kp.ru ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.