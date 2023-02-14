Не пускают автобусы и буксуют грузовики. На трассе в Сочи снежный коллапс

Спасатели будут дежурить на трассах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Обрушившийся на Кубань циклон больше всего принес хлопот жителям Черноморского побережья. Вечером 14 февраля режим повышенной готовности ввели в Туапсинском районе. Оперативные службы – спасатели, врачи, сотрудники коммунальных и дорожных служб, полицейские были переведены на усиленную работу. В районе развернули пункты обогрева и временного размещения людей.

- Необходимо также обеспечить сжиженным газом многоквартирные дома и воздержаться на время непогоды от плановых ремонтов электрооборудования, а значит, и от отключений электроснабжения, в случае снегопада, в том числе оперативно приступить к расчистке тротуаров, дворов, крыш, - уточнили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Людей отправляют в пункты обогрева. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На трассах в сторону Черного моря сложилась тяжелой ситуация. Временно огранили передвижение автобусов и грузовиков между поселками Дагомыс и Магри. Полицейские перехватывали транспорт на территории Туапсинского района и отправляли во пункты обогрева переждать непогоду.

- Решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс было принято в связи с ухудшением погодных условий. После очистки спецтехникой проезжей части дороги, движение транспорта будет возобновлено, - уточнили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Водителей, проехавших до введения ограничения, на трассе в Лазаревском районе Сочи ждали непростые испытания. На занесенном снегом серпантине районе поселка Мамедова Щель водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и машину вынесло в кювет.

Грузовики заносит на заснеженной трассе. Фото: скриншот видео

- Самостоятельно водитель не смог справиться с ситуацией и ему на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. Общими усилиями отбуксировали автомобиль на проезжую часть, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Сочи.

Из-за многочисленных аварий и непрекращающегося снегопада в Лазаревском районе образовался огромный автомобильный затор. Он растянулся от Мамайского поста ГАИ до Нижней Хобзы.

Аварии ир ухнувшие деревья осложняют передвижение машин. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В некоторых населенных пунктах коммунальным службам пришлось обратиться за помощью к полицейским. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождают специальную техники для расчистки проезжей части в районе пансионата Шексна.

- Неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае сохранятся дло конца суток 14 и продлятся 15 февраля В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В расчистке и обработке дорог в Сочи задействовано более 250 единиц техники и 400 человек. Количество снегоуборочной техники на дорогах было увеличено по поручению главы Сочи.