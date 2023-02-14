В Сочи дорожники из-за расчистки трассы закрыли на полчаса Мамайский перевал

В Сочи дорожники не успевают расчищать дороги от снега. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Лазаревском районе Сочи дорожники не успевают расчищать дороги, которые заметает снегом. Чтобы справиться с непогодой власти города приняли решение остановить движение в районе Мамайского перевала на полчаса. За это время трассу должны почистить и обработать антигололедными средствами.

- Расчистка дорог здесь идет в беспрерывном режиме. Задействовано 70 единиц техники и 150 человек - силы федеральных и краевых дорожников, городских и районных служб, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Фото: пресс-службы администрации Сочи

На 116 км трассы Джубга-Сочи на дорогу сошел камнепад. Падающие валуны повредили два автомобиля. Водители и пассажиры не пострадали. Также, оперативные службы сообщили о падении четырех деревьев. Все это стало причиной временной приостановки движения в районе поста ДПС в Магри. После того, как помехи были убраны с дороги, автомобилистам разрешили продолжить путь.

Тротуары обрабатывают реагентами и песком. Фото: пресс-службы администрации Сочи

- Жителей и гостей Сочи убедительно просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог, а также в непосредственной близости от перекрестков. Это может создать помехи дорожным службам и помешать при расчистке снега, - обратились с просьбой к населению в мэрии.

Из-за упавших на дорогу деревьев останавливается движение. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а также порывов ветра до 16 м/с, несколько улиц Сочи остались без электроэнергии. Бригады электриков уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Синоптики предупреждают, что снегопад в Сочи продолжится всю ночь и под утро циклон обрушится на горный кластер курорта.