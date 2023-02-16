Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при падении самолета СУ-24 в Ейске

Многоэтажка вспыхнула, как спичка.

Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при падении самолета в Ейске. Трагедия случилась 17 октября 2022 года. Во двор многоэтажки рухнул военный Су-34, задев дом по касательной. Уже известно, что причиной авиакатастрофы стали птицы, которые попали в двигатель. Пилоты пытались до последнего увести бомбардировщик от жилого дома - катапультировались они за 0,7 секунды до столкновения. При крушении самолета Су-34 погибли 15 человек. Но спустя четыре месяца этот список увеличился.

О смерти ребенка сообщил глава района Роман Бублик. Он выразил соболезнования семье.

- Только что к нам пришла трагическая весть. Скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолета СУ-24. Сложно даже представить себе, как пережить такую потерю, - написал в своем Telegram-канале Роман Бублик. - От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнование родным и близким Ксюши, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Напомним, семья Холод в тот роковой вечер была в своей квартире. 36-летний Алексей вместе с двумя детьми - девятилетним сыном и пятилетней дочкой - и их бабушкой ждал жену Наталью с работы. Когда самолет рухнул, женщина подходила к дому, она тут же стала искать родных.

9-летний сын нашелся сразу - мальчику удалось выскочить из квартиры на втором этаже. 68-летнюю бабушку Людмилу Сидорову и пятилетнюю девочку из квартиры выносили спасатели.

Наталья Холод Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сын мне в шоковом состоянии рассказал, что папа был на балконе, когда рухнул самолет. Там его и завалило. Он звал его спасать сестренку, бабушку, слышал, что папа пытается открыть дверь и вылезти, но дым заволакивал помещение, - рассказывала Наталья. - Дочку я опознала по сережкам и крестику. В реанимацию меня не пускали. А она там числилась как неопознанная долго. Потом ее отправили в Краснодар.

Погибший Алексей Холод Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое. Помимо отравления угарными газами, у нее были термические ожоги. Врачи в больнице Краснодара делали все возможное, чтобы ее спасти. Спустя четыре месяца после трагедии сердце ребенка остановилось.

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