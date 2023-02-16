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16 февраля 2023 12:25

Была погребена под камнями. На берегу в Сочи, где во время шторма выбросило две машины, нашли часть еще одного автомобиля

Искореженные машины, которые выбросило на берег в Сочи во время шторма, будут эвакуировать
Авторы (2):
Евгения СОРОКА
Олег УМАРОВ
Выброшенные во время шторма машины собираются убрать с берега моря.

Выброшенные во время шторма машины собираются убрать с берега моря.

Фото: Олег УМАРОВ

Сильный шторм, что обрушился на Лазаревский район Сочи, взбаламутил море. Стихия была такой мощной, что на берег в поселке Головинка выбросило сразу два искореженных автомобиля.

Восстановлению автомобили не подлежат.

Восстановлению автомобили не подлежат.

Фото: Олег УМАРОВ

Как удалось узнать kp.ru, на побережье обнаружены Hyundai Elantra и Ford.

В море автомобили могли находиться больше полугода.

В море автомобили могли находиться больше полугода.

Фото: Олег УМАРОВ

Судя по всему, иномарки долгое время находились в воде - металл покрылся коррозией и ракушками, у машин сильные повреждения.

Опознать машины удается с трудом.

Опознать машины удается с трудом.

Фото: Олег УМАРОВ

Однако внутри салонов сохранились сидения, есть руль и мотор.

Металл покрылся коррозией.

Металл покрылся коррозией.

Фото: Олег УМАРОВ

Кроме того, под толстым слоем камней удалось обнаружить третью машину.

Часть разорванной семерки обнаружили под камнями.

Часть разорванной семерки обнаружили под камнями.

Фото: Олег УМАРОВ

- Сохранилась лишь половина автомобиля, это «семерка». Ее во время шторма разорвало на части, - рассказывает корреспондент «КП» - Кубань».

Выброшенные на берег автомобили предположительно ранее были унесены потоком воды в Черное море. А произошло это во время ненастья 24 июня 2022 года. Тогда смыло десятки домов, потоком воды смело 14 автомобилей.

Прошлогодний шторм унес десятки машин. Фото: администрация Сочи

Прошлогодний шторм унес десятки машин. Фото: администрация Сочи

В их числе - две машины, в которых находились люди. Они отдыхали в поселке Зубова Щель.

Личных вещей владельцев в машинах не обнаружено.

Личных вещей владельцев в машинах не обнаружено.

Фото: Олег УМАРОВ

А Головинка, где были обнаружены иномарки, находится в 9 километрах от места трагедии. В результате происшествия удалось спасти лишь одного мужчину. Три человека погибли, еще четыре пассажира числятся пропавшими без вести.

От иномарок осталась лишь груда металла.

От иномарок осталась лишь груда металла.

Фото: Олег УМАРОВ

По данным kp.ru, один из своих автомобилей сумел опознать владелец, который приехал на побережье, когда увидел фото в соцсетях. Со слов мужчины, ему принадлежит Hyundai Elantra.

Восстановлению автомобили не подлежат.

Восстановлению автомобили не подлежат.

Фото: Олег УМАРОВ

- Летом прошлого года я нырял в воду и сумел обнаружить свою машину. Из нее я вытащил документы на автомобиль. Так что могу доказать, что это моя иномарка, - сказал владелец Ford корреспонденту «КП» - Кубань».

Машины, скорее всего, отправятся на металлолом.

Машины, скорее всего, отправятся на металлолом.

Фото: Олег УМАРОВ

В ближайшее время искореженные автомобили будут эвакуировать с берега моря. Для этого уже задействовали спецтехнику. Восстановлению машины не подлежат.

Выброшенные во время шторма машины собираются убрать с берега моря.

Выброшенные во время шторма машины собираются убрать с берега моря.

Фото: Олег УМАРОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Проверка по факту обнаружения машин проведена, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции Сочи. - Имена всех владельцев, чьи машины смыло, известны.

Также, по данным сотрудников МВД, в момент происшествия в данных автомобилях людей не было.

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