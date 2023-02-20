Власти Сочи уточнили масштаб последствий после схода лавины в горах

В Сочи продолжается снегопад. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В горах Сочи 20 февраля был зафиксирован самый масштабный сход лавин. Толща снега при движении унесла с собой технологический мост, а вместе с ним две ветки водопровода, также был разрушен газопровод. Без благ цивилизации остались тысячи людей.

- На территории курорта роза Хутор проживает 2 900 человек. Произошло повреждение инженерных коммуникаций, однако перебоев с питьевой водой нет. Есть перебои с отоплением. Если в течении суток ситуация не изменится, будем ставить вопрос о переселении наших гостей, - рассказал вице-мэр Сочи Инна Петухова.

Некоторые туристы уже приняли решение покинуть олимпийскую деревню. Им возвращают деньги за испорченный отдых и предлагают взамен места в черноморских отелях Сочи.

Власти курорта подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Снежная масса сошла на высоте 1170 метров над уровнем моря. Вода и газ отсутствуют на улицах Альпийское шоссе, Медовой, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка и в районе санно-бобслейного комплекса на улице Олимпийской. Сейчас местные жители, которые не могут покинуть дома, составляют списки для подвоза воды. На территории кластера организован оперативный штаб.

- В рамках работы оперштаба организован подвоз воды, сейчас оценивается ущерб. Подтягиваются все силы и средства для восстановления водоснабжения горного курорта – уточнил директор МУП г.Сочи «Водоканал» Денис Юрковский.

На месте ЧП находятся бригады водоканала, горгаза, МЧС, администрации города и района. Специалисты уже аварийно-восстановительные работы, но им мешает погода. На курорте продолжается снегопад и сохраняется угроза схода новых лавин.

- Ждем, когда погода улучшится, чтобы начать восстановительные работы. Следим за прогнозами погоды, - прокомментировал заместитель главы города Сочи Николай Бескровный.

Проводится оценка ущерба и расчёт необходимых сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Но уже известно, что жертв и пострадавших среди отдыхающих, местных жителей и обслуживающего персонала нет.

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