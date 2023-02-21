Что происходит в Сочи 21 февраля 2023: после схода лавины ввели режим ЧС, туристов переселяют в другие отели

Лавина сошла в горах Сочи. Фото: администрация Сочи

В Сочи на месте схода лавины ввели режим ЧС. В настоящее время к аварийно-восстановительным работы подключены все экстренные и городский службы. На месте продолжает работать оперштаб.

Напомним, мощная лавина сошла в поселке Эсто-Садок 20 февраля. Сход снега успели заснять туристы. На видео видно, как мощная лавина сносит все на своем пути. Из-за схода снега были повреждены газопроводы и водоводы. Также лавина снесла железное ограждение и снежную пушку.

- Пострадавших нет, для туристов организованы все необходимые условия. Поврежденную инженерную инфраструктуру оперативно начали восстанавливать, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

С 03:00 часов 21 февраля спецслужбы восстанавливают газопровод. До конца дня администрация обещает возобновить подачу газа. В ближайшее время восстановят работы котельных, которые отапливают отели.

Сотрудники водоканала доставили все необходимое оборудование для ремонта. Специалисты проводят обследование поврежденных труб. Все действия контролирует лично глава Сочи. По предварительным расчетам потребуется заменить около 300 метров коммуникаций, они сейчас под десятиметровым слоем снега.

Службы работают на месте ЧП. Фото: администрация Сочи

К слову, температура в номерах не ниже +20 градусов. В отелях обеспечен суточный запас воды. Горячая вода и тепло поступают в номера благодаря электричеству.

- По желанию гостей их переселяют в другие отели горного кластера или осуществляется возврат денег, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте работает горячая линия +7-928-527-2017, по которой принимаются обращения от туристов.

ПРОГНОЗ

МЧС объявило, что до конца 21 февраля в Сочи действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, снегопады на курорте продержатся до конца 23 февраля. В горах сохраняется лавинная опасность.

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