«Городу нужен аудит проектов и финансов»: эксперты ставят перед новым мэром Краснодара главные задачи

Мэрия Краснодара

В Краснодаре депутаты выбрали нового градоначальника. Им стал Евгений Наумов. За плечами у нового мэра - муниципальная и госслужба. Он много лет проработал в команде предыдущих глав Краснодара - Владимира Евланова, а затем и Евгения Первышова. Но, согласившись на рокировку с Андреем Алексеенко, ушел с поста исполняющего обязанности мэра в команду губернатора Кубани.

Нынешние выборы в мэры можно назвать его вторым пришествием. И, очевидно, выбор главы региона и депутатов в пользу Наумова сделан неспроста. Евгению Наумову должно быть хорошо известно о проблемах краевого центра. Это нехватка мест в школах и детсадах, очереди в поликлиниках, городские пробки и коммунальное хозяйство. Такие проблемы испытывает каждый российский мегаполис, а желанный для переезда россиян Краснодар - вдвойне.

Но эксперты советуют не бросаться с порога решать эти задачи, а начать с аудита того, что было сделано или запланировано до него.

- Первым делом необходимо провести полный аудит проектов, финансов, проблем предыдущей команды, - говорит "КП" - Кубань" Геннадий Подлесный, руководитель Центра прикладной социологии и политологии. - Такой подход обеспечит последовательность действий. Без анализа деятельности прошлого кабинета начинать новые проекты не имеет смысла.

Напомним, в своей программной речи Евгений Наумов обещал продолжать строго контролировать жилое строительство в городе на предмет наличия парковок, детсадов, школ, поликлиник в шаговой доступности. Об этом же в своей поствыборной речи говорил и его предшественник Андрей Алексеенко.

Помимо прочего, остался нереализованным проект "Семь улиц", по которому центр Краснодара должен был стать пешеходным оазисом.

Андрей Алексеенко инициировал из представителей крупного бизнеса "Совет директоров", пытаясь сделать из них коллективного Галицкого. Но пока ни одного проекта этого сообщества общественность не увидела.

Известно, что предыдущий мэр активно продвигал проект "Новый Краснодар" с 200-тысячным населением в районе Знаменского, поддерживал внедрение "наземки" и благоустройство Карасунов. А главное - нашел (или участвовал в поисках) инвестора для строительства новых трамвайных путей в проблемных районах города.

А еще горожане ждут возвращения прогулочной Красной по выходным. А "КП"- Кубань" помнит амбициозный проект иллюминации для любимого города.