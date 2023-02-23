Сугробы идут на рекорд. В горах Сочи высота снега превысила 4 метра

Домишки утонули в снегу.

- Заклинание шамана помогло - валит без остановки, - шутят туристы на Красной Поляне, наблюдая за происходящим на улице.

Еще месяц назад лыжники молили, чтобы пошел снег. Сибирский шаман устроил танцы с бубнами и, кажется, помог. Даже чересчур. Мощный снегопад в горах Сочи не прекращается вот уже вторую неделю. Причем последние дни он идет все активнее. Сугробы выросли огромные - на некоторых высотах они напоминают сопки.

Так, высота снега 23 февраля на горнолыжном курорте "Роза Хутор" достигает второго этажа здания. На уровне выше 2200 метров сугробы выше всего - 432 сантиметров. За минувшую ночь прибавилось еще 20 сантиметров. Всего же с начала снегопада они выросли на 225 сантиметров.

На высоте в 1600 метров также прибавилось 20 сантиметров снега, высота покрова составляет 408 сантиметра. А вот на уровне 1100 метров снегом засыпало не так сильно - высота его 254 сантиметра, на отметке 940 метров - 220 сантиметров.

Выросли сугробы и на соседнем горнолыжном курорте "Красная Поляна". Только там ко всему прочему еще и высок риск схода лавин. Так что кататься разрешают не везде.

- В связи с высокой лавинной ситуацией и погодными условиями - трассы выше 1500 метров закрыты, - сообщают представители горнолыжного курорта.

Напомним, 20 февраля сошла мощная лавина. Из-за схода снега были повреждены газопроводы и водоводы. Также лавина снесла железное ограждение и снежную пушку.

Восстановительные работы идут до сих пор. Ранее Вениамин Кондратьев вместе с министром МЧС России посетили Сочи, чтобы оценить ситуацию после схода лавины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бил в бубен и бормотал заклинания. Таинственный обряд шамана в Сочи шокировал туристов

Сибирский шаман в горах Сочи вызывает снег (подробнее)