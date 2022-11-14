Въехать в село, где случилась поножовщина, сейчас невозможно.

Резонансный случай произошел днем 14 ноября в селе Цибанобалка, что находится под Анапой. Там 56-летний мужчина устроил поножовщину со стрельбой, ранив двух сотрудников полиции. После чего он забаррикадировался в собственном доме. «КП» - Кубань» сообщает, что известно на данный момент.

Поножовщина со стрельбой в Анапе 14 ноября 2022: причины, видео поножовщины, личности полицейских, что известно на данный момент

Двое участковых полиции сопровождали работников энергосбытовой компании. Они приехали в дом к 56-летнему Олегу Лысакову, который регулярно забывал оплатить коммуналку. В итоге у него накопился солидный долг. Это и стало причиной того, что ему собирались отключить свет.

- Однако хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что оба сотрудника полиции работают участковыми, получили ножевые ранения - руки и ноги.

Пострадавшие полицейские сейчас в больнице.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - заверили в кубанском главке.

Забаррикадировавшийся в доме Олег Лысаков не предъявляет никаких требований. Заложников, предварительно, нет. Сейчас силовики начали штурм дома, где находится агрессивный мужчина.

Напомним, на место ЧП приехал мэр города. Ему докладывают обстановку. Работает оперативно-следственная группа, ведутся переговоры.

Местный блогер Андрей Маковозов рассказал, что движение в районе, где ранили полицейских, временно перекрыто. Правоохранители разворачивают автомобилистов, предлагая им альтернативные пути объезда. В само село сейчас не попасть.

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