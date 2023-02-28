Минобороны РФ опубликовало официальное сообщение. Фото: Минобороны РФ.

В Минобороны России прокомментировали падение беспилотников на Кубани и в Адыгее. Согласно сообщению ведомства, атакующих БПЛА было два и они не достигли целей. Напомним, это произошло ночью 28 февраля.

- В ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, - уточняют kp.ru в пресс-службе Минобороны России

Как сообщается, подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ беспилотные летательные аппараты были подавлены.

- Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета, - добавляют в ведомстве. - Один БПЛА упал в поле. Другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

Отметим, что неизвестный летательный аппарат, который упал в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи незначительно разрушил хозпостройки местной животноводческой фермы. Но никто не пострадал. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. А другой беспилотник упал рядом с нефтезаводом в Туапсе.

Напомним, ранее сообщалось, что сообщения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани назвали хакерской атакой. Фейковые предупреждения звучали утром. По информации МЧС России, подобные случаи зафиксированы еще в нескольких регионах России.

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